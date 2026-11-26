Glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću sud je odredio pritvor do 30 dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Odlukom suda glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana.

Podsjetimo, advokati odbrane tražili su da Vučićević bude pušten na slobodu. Dragan J. Vučićević je iznio svoju odbranu i negirao krivicu koja mu se stavlja na teret.

Vučićević je priveden juče po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde.

Prema navodima iz postupka, tereti se za neodređen broj radnji vezanih za govore i izjave emitovane na televiziji Informer u periodu od početka njenog rada 2023. godine pa sve do jeseni 2026. godine

Njegovi branioci istakli su ranije danas da u ovom slučaju nema zakonskog osnova za određivanje pritvora. Prema stavu odbrane, iako svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu koju tužilaštvo i sud treba da razmotre, sporna prijava je, kako kažu, neprecizna i pravno neutemeljena.

Branioci su naglasili da u prijavi nije precizno opredijeljeno ni vrijeme kada su sporne izjave date, niti ko ih je tačno izrekao.

Kako navode, prijava se ne odnosi isključivo na Vučićevića, već i na druga lica koja su učestvovala u programu, ali su sve izgovorene riječi i radnje stavljene na teret isključivo njemu.

Ovakvo postupanje, prema ocjeni odbrane, budi ozbiljnu sumnju u javnosti da se na ovaj način vrši direktan pritisak na medije

(Informer/Mondo)