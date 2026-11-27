Vanredni samit EU u Briselu o novom budžetu vrednom gotovo dva biliona eura završen je noćas bez dogovora, nakon pobune sedam država protiv načina vođenja pregovora Antonija Koste i oštrih sukoba lidera oko rezova i potrošnje.

Izvor: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vanredni samit Evropske unije u Briselu, koji je trebalo da pripremi teren za dogovor o novom sedmogodišnjem budžetu vrijednom gotovo dva biliona eura, pretvorio se u otvoreni sukob evropskih lidera. Sedam država pobunilo se protiv načina vođenja pregovora, njihovi lideri počeli su da bojkotuju sastanke, a pojedine diplomate sada traže da neko drugi preuzme ulogu posrednika od predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste.

Umjesto planirana dva dana razgovora, lideri su samit završili noćas, nešto posle ponoći, međusobno podijeljeniji nego kada su stigli u Brisel, piše "Politiko". Koliko su mala očekivanja od brzog rešenja krize pokazuje i to što je nekoliko nacionalnih delegacija već rezervisalo dodatne noći u briselskim hotelima za sledeći samit, koji počinje 17. decembra.

Oko 22 sata sve je počelo da se raspada. Prema riječima trojice diplomata upoznatih sa tokom pregovora, tada je postalo jasno da je samit zapao u ozbiljnu krizu. Danska, Njemačka, Holandija, Austrija, Finska, Švedska i Belgija pobunile su se protiv načina na koji je Kosta vodio pregovore. Riječ je o grupi zemalja koje se zalažu za manji evropski budžet i ograničavanje zajedničke potrošnje. Jedan diplomata opisao je njihove lidere kao bijesne.

Kosta je pokušao da približi suprotstavljene stavove organizovanjem sastanaka u manjim grupama, umjesto da se svi pregovori odvijaju za stolom za kojim sjedi 27 lidera. Njegova taktika izazvala je otpor, pa je sedam država počelo da bojkotuje sastanke. Jedan diplomata upozorio je da Kosta rizikuje da pregovore odvede u provaliju i ocijenio da bi druge osobe trebalo da preuzmu njihovo vođenje. Istovremeno je raslo nezadovoljstvo i među državama koje žele veći budžet, okupljenim u grupi "Prijatelji kohezije", kojoj pripada i Hrvatska.

Evropska komisija predložila je da budžet za period od 2028. do 2034. iznosi oko dva biliona eura. Kosta je uoči samita predložio smanjenje tog iznosa za 204 milijarde eura, ali to nije bilo dovoljno zemljama koje zagovaraju manju potrošnju. Finski premijer Peteri Orpo rekao je da bi ukupni rezovi trebalo da iznose oko 250 milijardi eura kako bi ih njegova grupa prihvatila, a jedan diplomata potvrdio je da te države traže još oko 40 milijardi eura ušteda. S druge strane, države koje iz budžeta EU dobijaju više nego što uplaćuju protive se smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron otvoreno je kritikovao smjer pregovora, nazvavši smanjenje budžeta strateškom greškom koja bi oslabila konkurentnost EU u odnosu na SAD i Kinu. Sličnu poruku poslala je i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, upozorivši na protivrječnost između sve većih očekivanja od EU i spremnosti država da finansiraju zajedničke projekte.

Posebno žestok otpor izazvao je Kostin predlog da se sredstva za odbranu smanje za 39 milijardi eura. Baltičke države smatraju da je to u suprotnosti sa obećanjima o jačanju odbrane i pripremama za dugoročnu rusku prijetnju. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda upozorio je da njegova zemlja na odbranu izdvaja 5,4 odsto BDP-a, pomaže Ukrajini i zbog rata gubi 1,5 odsto BDP-a, dok je letonski premijer Andris Kulbergs poručio da bi smanjenje izdvajanja za odbranu poslalo opasnu poruku Rusiji.

Pojedine diplomate već su tokom samita počele da raspravljaju o tome ko bi mogao da zamijeni Kostu kao posrednik. Kao mogući posrednici pominjani su njemački kancelar Fridrih Merc i holandski premijer Rob Jeten, dok je ocijenjeno da Makron svojim javnim istupom ne može preuzeti tu ulogu. Druga opcija je aktivnije uključivanje Evropske komisije. Ne traži se Kostina smena sa funkcije predsjednika Evropskog savjeta, već da neko drugi preuzme ključnu ulogu u traženju kompromisa.

Kada su se svih 27 lidera ponovo okupili nešto prije ponoći, lideri Danske, Holandije, Italije, Mađarske i Belgije oštro su kritikovali Kostin završni prikaz pregovora i odbacili njegovo tumačenje da je postignut bilo kakav napredak. Samit je završen oko 00:13, a devet minuta kasnije Makronov kabinet saopštio je da je krenuo ka Parizu.

Kosta i Fon der Lajen održali su kratku konferenciju za novinare od 11 minuta, uz samo tri pitanja. Kosta je potvrdio da dogovor nije postignut, dok je Fon der Lajen izrazila optimizam u vezi sa novim izvorima prihoda, uključujući porez na digitalne usluge. Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange na mreži X poručio je da posle tolikih priprema i najava nema konkretnih rezultata.

Sledeći sastanak lidera zakazan je za 17. decembar, što će biti poslednja prilika za dogovor o novom sedmogodišnjem budžetu do kraja ove godine, dok neke delegacije već produžavaju hotelske rezervacije za višednevni pregovarački maraton.