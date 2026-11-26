Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je ruskog lidera Vladimira Putina da obustavi sve vojne aktivnosti usmjerene protiv evropskih teritorija.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da ruski predsjednik Vladimir Putin obustavi sve vojne aktivnosti usmjerene protiv evropskih teritorija. Ovu poruku objavio je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, održanog u srijedu uveče na Trampovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Gardijan.

Tramp je otkrio da je o tome razgovarao sa Putinom tokom nedavnog susreta u Kini.

"Proveo sam mnogo vremena razgovarajući o tome kako bih volio da predsjednik Putin povuče svu vojnu agresiju protiv teritorija širom Evrope", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog ruskih aktivnosti i bezbjednosnih incidenata u zemljama na istočnom krilu NATO-a, među kojima su Estonija, Poljska i Danska. Tramp je izrazio nadu da bi to moglo da doprinese što bržem postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine.

"Iskreno vjerujem da je to vrlo realna mogućnost. Hiljade ljudi ginu svakog mjeseca, to je potpuno krvoproliće", naveo je američki predsjednik.

Ovakve poruke predstavljaju zaokret u Trampovom odnosu prema Moskvi, s obzirom na to da je samo nekoliko dana ranije u Kini, na sastanku sa Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom, ruskog lidera nazvao svojim prijateljem. Takav pristup izazvao je nezadovoljstvo evropskih saveznika i Kijeva, koji insistiraju da Evropa mora da učestvuje u pregovorima o okončanju rata.

Sastanak Trampa i Rutea u Mar-a-Lagu održan je iza zatvorenih vrata, a glavne teme bile su rat u Ukrajini, sukob u Iranu i povećanje izdvajanja za odbranu u članicama NATO-a. U zajedničkom saopštenju posle sastanka istakli su da Rusija mora da izbjegava poteze koji bi mogli da prošire sukob i pozvali na što brže mirno rešenje.

Rute je uoči sastanka stao u odbranu Trampovog susreta sa Putinom, ocijenivši da je normalno da lideri velikih nuklearnih sila razgovaraju i da Tramp time provjerava koliko je Putin zaista spreman za pregovore.