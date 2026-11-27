On je istakao da, kako smatra, postoje brojne izjave i raniji događaji koji ukazuju na politički uticaj iz Srbije, te da za pokretanje parlamentarne istrage nije potrebno dodatno insistirati na dokazima.

Izvor: DPS

Demokratska partija socijalista (DPS), zajedno sa dijelom opozicije, pokrenuće inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi istraživao uticaj i miješanje struktura iz Srbije u unutrašnja politička pitanja Crne Gore, najavio je predsjednik i poslanik DPS-a Danijel Živković, prenose Vijesti.

Govoreći na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, Živković je ocijenio da pokretanje sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, na inicijativu Pokreta Evropa sad (PES), predstavlja samo dio šireg problema.

„Smatramo da je to tek vrh ledenog brijega. Zbog toga ćemo, zajedno sa dijelom opozicije, inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio miješanjem struktura iz Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore“, poručio je Živković.

On je istakao da, kako smatra, postoje brojne izjave i raniji događaji koji ukazuju na politički uticaj iz Srbije, te da za pokretanje parlamentarne istrage nije potrebno dodatno insistirati na dokazima.

„Dovoljno je poslušati šta su govorili pojedini predstavnici vlasti, uključujući navode da je Aleksandar Vučić pomagao aktuelnu vlast u Crnoj Gori. Sjećamo se i političkih dešavanja u Nikšiću, kao i novca koji je, prema našim tvrdnjama, pristizao iz Srbije pred izbore u Budvi“, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, djelovanje Odbora za bezbjednost i odbranu neće biti dovoljno da se ova pitanja sveobuhvatno ispitaju, zbog čega DPS insistira na pokretanju šire parlamentarne istrage.