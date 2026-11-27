Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Tatjani Bundalo, direktorki Alta Pay Group, dok je okrivljenoj J.P. izrečen kućni pritvor uz elektronski nadzor u okviru iste istrage.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - Posebno odjeljenje za organizovani kriminal je dana 26.11.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenoj T.B. odredio pritvor, koji joj po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

"Pritvor je prema okrivljenoj T.B. određen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo", navodi se u saopštenju. Inače, riječ je o Tatjani Bundalo direktorki Alta Pay Group. Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su prije dva dana u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Istim rešenjem je prema okrivljenoj J.P. određena mjera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, kojom je okrivljenoj zabranjeno da bez odobrenja suda napušta prostorije stana u kojem boravi.

"Mjera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora prema okrivljenoj J.P. određena na osnovu člana 208 i 209 u vezi člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo", dodaju u saopštenju.

Navedenim rešenjem okrivljena J.P. upozorena je da se protiv nje može odrediti pritvor, ukoliko prekrši izrečenu zabranu.

Okrivljenima T.B. i J.P. na teret je stavljeno izvršenje po jednog krivičnog djela Zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.