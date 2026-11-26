Narodna poslanica Ana Brnabić poručila je na mreži Iks da su optužbe Studentske liste o opstrukciji parlamenta laž, pozivajući ih da formiraju institucije.
Ana Brnabić, poslanica poslaničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje'' i nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije, oglasila se večeras na platformi "X" i poručila da je "sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari laž".
"Čak i potpuno pristrasni nedeljnici, kao što je Vreme, morali su da priznaju da je Aleksandar Čupić najbrže izabrani predsjednik parlamenta još od 2000. godine. Toliko o tome da su Aleksandar Vučić i poslanička grupa 'Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje' nešto opstruisali", napisala je Ana Brnabić i dodala:
Sve što izgovara Studentska lista i njeni plenumski komesari je laž. Sve je prevara. Nama je Srbija na prvom mjestu. Formirajte institucije, uradite nešto za ljude u Srbiji, umjesto što gasite medije, hapsite novinare i urednike, ukidate demokratiju i gazite Ustav", navela je Brnabić u objavi na X platformi.
Чак и потпуно пристрасни недељници, као што је Време, морали су да признају да је Александар Чупић најбрже изабрани председник парламента још од 2000. године. Толико о томе да су Александар Вучић @avucic и посланичка група "Александар Вучић - Србија побеђује" нешто опструисали. Све што изговара Студентска листа и њени пленумски комесари је лаж. Све је превара. Нама је Србија на првом месту. Формирајте институције, урадите нешто за људе у Србији, уместо што гасите медије, хапсите новинаре и уреднике, укидате демократију и газите Устав.— Ana Brnabic (@anabrnabic)November 26, 2026