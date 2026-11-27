Saobraćajna policija uhapsila je na Marezi vozača I.B. koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, sa čak 2,66 g/kg alkohola u organizmu, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom kontrole utvrđeno je i da vozač nema položen vozački ispit, kao ni važeću saobraćajnu dozvolu.

„Utvrđeno je da nema položen vozački ispit, kao ni važeću saobraćajnu dozvolu“, naveli su iz policije.

Zbog počinjenih prekršaja, I.B. je priveden nadležnom Sudu za prekršaje u Podgorici, koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.500 eura.