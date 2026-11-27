Kako su naveli iz UIKS-a, eksplozivna naprava aktivirana je 27. novembra oko četiri sata ujutru, na privatnom automobilu Jankovićeve supruge, koji se nalazio ispred porodične kuće. Tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Eksplozija koja se dogodila u dvorištu porodične kuće Nebojše Jankovića, pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), mogla bi biti povezana sa pojačanim aktivnostima koje su u prethodnom periodu sprovođene u zatvoru, saopšteno je iz te institucije, prenosi Dan.

Kako su naveli iz UIKS-a, eksplozivna naprava aktivirana je 27. novembra oko četiri sata ujutru, na privatnom automobilu Jankovićeve supruge, koji se nalazio ispred porodične kuće. Tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta.

Iz Uprave smatraju da bi ovaj događaj mogao imati veze sa pojačanim mjerama i aktivnostima koje su u prethodnom periodu preduzimali prema osobama lišenim slobode.

Poručili su da, uprkos napadima usmjerenim prema službenicima te institucije, neće odustati od aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje reda, discipline i bezbjednosti unutar zatvorskog sistema.

„Nadležni u Upravi nastaviće i u narednom periodu sa kontinuiranim preduzimanjem odgovarajućih mjera i aktivnosti, usmjerenih na očuvanje reda, discipline i bezbjednosti ove ustanove“, saopšteno je iz UIKS-a.