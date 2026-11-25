Policija je identifikovala dvije osobe osumnjičene da su zapalile automobil na Bežanijskoj kosi, a za njima se intenzivno traga.

Izvor: MONDO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su N. J. (20) i M. M. (21), protiv kojih je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

- Oni se sumnjiče da su 16. novembra ove godine, u naselju Bežanijska kosa, oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu, u vlasništvu četrdesetjednogodišnjeg muškarca – navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako je saopšteno, za osumnjičenima se intenzivno traga.

Policijski službenici nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju svih ostalih slučajeva izazivanja opšte opasnosti, kao i na pronalaženju njihovih počinilaca.

Podsjetimo, automobil pjevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga, kompozitora Filipa Živojinovića, zapaljen je ispred njihovog doma na Bežanijskoj kosi.

Vozilo je bilo parkirano u neposrednoj blizini njihove kuće, a vatra je zahvatila i automobil koji se nalazio pored njega.