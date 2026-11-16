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Ovo je kuća Prijovićke ispred koje joj je zapaljen džip: Opasana zidinama i metalnim kapijama, a vredi milion €

Ovo je kuća Prijovićke ispred koje joj je zapaljen džip: Opasana zidinama i metalnim kapijama, a vredi milion €

Autor Jelena Sitarica
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Ispred vile Aleksandre Prijović na Bežanijskoj kosi zapaljen je njen i Filip Živojinović

Ovo je kuća Prijovićke ispred koje joj je zapaljen džip: Opasana zidinama i metalnim kapijama, a vre Izvor: Pink.rs/Youtube / Aleksandra Prijović/Paparazzo lov / DNK

Vest da je Filipu Živojinoviću i Aleksandri Prijović zapaljen džip ispred vile na Bežanijskoj kosi, šokirala je domaću javnost, naročito što je samo dve nedelje ranije zapaljen automobil njenom kolegi Urošu Živkoviću. 

Trenutno je ispred vile veliki broj pripadnika policije, a roletne na kući su spuštene, što se videlo na paparaco fotografijama na kojima je Filip jutros razgovarao sa inspektorima

Pogledajte:

Inače, Aleksandra i Filip zajedno sa naslednicima žive u raskošnoj nekretnini koja se procenjuje na milion evra, a koja je potpuno uređena po njihovim željama.

Izvor: Instagram / aleksandraprijovic

Njihov dom je ograđen zidovima i metalnom kapijom, što ga čini dobro zaštićenim od pogleda javnosti.

Unutrađnjost vile uredili su sa ukusom i pažljivo birali elemente koji odgovaraju poslednjim trendovima, ali bez previše detalja. Prostor je ispunjen svetlom zahvaljujući velikim prozorima koji dominiraju celim prostorom, a poseban detalj je i klavir za kojim naslednik pevačice voli da sedi.

Svetli nameštaj i zidovi savršeno se uklapaju u celokupni dizajn, dok je broj detalja minimalan. U kući se nalaze i nekoliko velikih ogledala, a Aleksandri je posebno omiljeno ogledalo u spavaćoj sobi, pred kojim se često fotografiše.

Pogledajte kadrove iz luksuznog doma:

Bonus video:

Pogledajte

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Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Aleksandra Prijović kuća zapaljen automobil

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