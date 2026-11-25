Prošlo je više od četiri i po godine otkako je tragično nastradala učesnica hrvatskog rijalitija "Ljubav je na selu" Anja Boronjek.

Izvor: Youtube/RTL “RTL.hr” portal

Anja Boronjek život je izgubila kada je imala svega 37 godina, kada je pronađena mrtva u porodičnoj kući u Novoj Gradiški, zajedno sa Tihomirom Kmezićem. Kao uzrok smrti navodi se gušenje ugljen-monoksidom iz peći na pelet.

Izvor: Youtube/Josip MaSamoJosip

Mnogima je ostala u sećanju kao učesnica emisije "Ljubav na selu", koja je očajnički želela ljubav. Zbog Alojza Kanceljaka ostavila je tadašnjeg verenika, a nakon što je on nije izabrao, činila je sve što je bilo u njenoj moći da privuče njegovu pažnju. Iako se njemu dopala Monika, Anja ga je neprestano zvala i slala poruke.

"Promenio sam broj telefona da imam svoj mir, ona je krenula svojim putem, a mi svojim", priznao je Alojz, poznatiji kao Lojzek, u specijalnom izdanju emisije, koji je na odnos sa Anjom kasnije je gledao kao na noćnu moru.

Izvor: Youtube/RTL “RTL.hr” portal

Zbog "zagorskog Putina", kako su ga zvali zbog sličnosti sa ruskim predsednikom, Anja se u emisiji svađala sa drugim učesnicama.

Jednom prilikom je mahala nožem u kuhinji, što su mnogi protumačili kao pretnju.

Anja duže vreme nije mogla da prihvati činjenicu da je Alojz izabrao drugu, ali ga je kasnije ostavila na miru. Nedugo zatim sa Monikom se venčao i dobio decu.

Anjina tragična smrt podsetila je javnost i na stravičan događaj kojem je svedočila 2020. godine, nedaleko od Vinkovaca.

Izvor: Youtube/Josip MaSamoJosip

Njen tadašnji 56-godišnji dečko nožem je ubio 44-godišnju Ž. J, koja je došla da ih poseti. Anja je uspela da pobegne od njega, a jedno vreme živela je kao beskućnica.

Samo dve godine nakon što je svedočila tom ubistvu, i sama je tragično izgubila život.