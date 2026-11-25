Vlasnik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog sumnje na izazivanje panike i ometanje pravde, a advokat Denis Bećirić otkriva koja kazna mu prijeti.

Izvor: TV Informer/Screenshot

Vlasnik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje panike i nereda kao i ometanje pravde.

Advokat Denis Bećirić objašnjava za Nova.rs kolika je kazna zaprijećena ukoliko tužilaštvo dokaže krivična djela za koja se sumnjiči vlasnik "Informera".

"Za svako od dva krivična djela za koja su mediji objavili da se stavljaju na teret Draganu J. Vučićeviću predviđene su kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina, s tim što je za ometanje pravde propisana i novčana kazna, uz zatvorsku. I pored toga što je osumnjičeni iskazivao istrajnost i upornost prilikom vršenja inkriminisanih radnji, za ova dva krivična djela u sticaju, ukoliko se dokaže njegova odgovornost, teorijski bi mogla da mu se izrekne i jedinstvena uslovna osuda, ali je, na osnovu svih okolnosti i sudske prakse realno očekivati da to ipak bude bezuslovna kazna zatvora u rasponu između jedne i tri godine, kao i novčana kazna", kaže advokat Denis Bećirić.

Podsjetimo, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije danas da je po njihovom nalogu od strane MUP-a, PS Voždovac, doneseno Rješenje o zadržavanju D. V. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju – čl. 343. st. 2. u vezi sa st. 1. u vezi sa čl. 61. KZ i krivično djelo ometanje pravde iz čl. 336b KZ.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 26.11.2026. godine, navedeno je iz tužilaštva.

(Mondo)