Mia Borisavljević progovorila o trenutnoj situaciji na estradi i sve ređim klupskim nastupima, ističući važnost autorskih pjesama.

Izvor: MONDO

Mia Borisavljević nastupala je u Nacionalnoj klasi, gdje je razgovarala sa pripadnicima medija i tom prilikom progovorila o aktuelnim dešavanjima na estradi, sve rjeđim klupskim nastupima, ali i kolegama koji na koncertima izvode tuđe pjesme.

Pjevačica se osvrnula na situaciju u kojoj se nalaze njene kolege, ističući da je primjetno da je u posljednje vrijeme sve teže napuniti sale, kao i da se atmosfera među ljudima odražava i na muzičku scenu.

"U zadnje vrijeme na mišiće, ne možemo da kažemo do prije par mjeseci bilo na mišiće... Kako se mijenja atmosfera među narodom, tako nije logično da nam je do koncerata, sada je neko zatišje... Vidjećemo kakve nam sve promjene slijede", rekla je Mia.

Govoreći o kolegama koji na nastupima i koncertima pjevaju tuđe pjesme, Mia je istakla da nema ništa protiv toga da izvođači u svoj repertoar uvrste i velike hitove drugih pjevača, ali smatra da takve pjesme ne bi trebalo da preovladavaju u odnosu na njihove autorske numere.

"Meni je skroz okej da za dva i po sata otpjevaš nekoliko hitova za sva vremena, a ne da ti preovladavaju te pjesme više nego svoje. Imamo razne fenomene na estradi, narod je rekao: 'Meni se ovo sviđa', da neko pjeva tuđe pjesme i postane popularan. I u tim izvođačima postoji nešto zašto intrigiraju. Svaki koncert je za poštovanje, i onaj što mu je došlo 12.000 ljudi i onaj što je 1.200, isto su se spremali", poručila je pjevačica.

Na pitanje da prokomentariše aktuelna dešavanja, ali i paljenje automobila Aleksandre Prijović i Uroša Živkovića, pjevačica nije željela previše da ulazi u ovu temu, ističući da je trenutno najbolje ne eksponirati se u javnosti.

Ovako izgleda zapaljeni automobil Uroša Živkovića:

"Trenutno je situacija takva da je najbolje da se ne eksponiraš, smetaš svima i ako si nešto uradio i ako nisi. Najbolje je ne komentarisati ništa", rekla je ona.

S obzirom na to da je nedavno izašla nova igrica GTA 6, Miu su pitali i da li ona i članovi njene porodice vole video-igrice, na šta je odgovorila da kod njih takva vrsta zabave nije zastupljena.

"Ja nikad nisam igrala igrice, niti djeca ni Bojan, operisani smo od toga", otkrila je pjevačica.

Mia je na nastup stigla pravo sa slave, a otkrila je i da, uprkos brojnim obavezama, ona i suprug Bojan Grujić uspijevaju da pronađu dovoljno vremena za porodični život.

"Imamo vremena za porodicu, ako se neke stvari planiraju imamo vremena, to je moja djevojačka slava", rekla je Mia.

Izvor: Telegraf / MONDO