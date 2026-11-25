Predstavnici Studentske liste drža konferenciju za medije nakon završetka konstitutivne sjednice Skupštine Srbije.

Izvor: Tačno/video printscreen

Nakon završene konstitutivne sjednice Narodne Skupštine Srbije, predstavnici Studentske liste obratili su se medijima.

"Imamo veliku čast i zadovoljstvo da svima čestitamo završetak konstitutivne sjednice", rekao je prvi na listi Ilija Srdanović.

"Ono što ste vjerovatno svi svjedoci je da je ova sjednica Skupštine protekla ipak, može se reći, na kraju u dostojanstvenom maniru, odnosno onakav način kao što su poslanici skupštinske većine Studentska lista Studenti pobjeđuju i obećali. Ona je protekla pogotovo u onakvoj demokratskoj i dostojanstvenoj atmosferi od trenutka kada je izglasano rukovodstvo Skupštine. Prije svega, na mjestu predsjednika Skupštine Narodne skupštine Srbije, doc. dr Aleksandar Čupić. Nije mu bilo lako, posebno prvog dana, kada je bio sam, kada nije imao uz sebe ljude koji su trebali i morali da mu pomognu. Međutim, vrlo brzo uspjeli smo da, bez obzira na opstrukcije koje su viđane u svakom danu rada Narodne skupštine, uspješno izglasamo i potpredsjednike Skupštine, na koje smo veoma ponosni", rekao je Srdanović i dodao:

"Takođe, i ostatak sjednice je protekao u načinu kako smo i obećali. Ono što je obilježilo današnji dan, to su i dalje pokušaji opstrukcije čovjeka koji odlazi u istorijsko ništavilo. Naravno da mi ne možemo to da prenebregnemo, da smo imali opstrukcije, da smo imali smetnje, da smo imali problema u prvim danima rada Skupštine. Međutim, vidjeli ste i sami da su predstavnici Studentske liste, svi govornici Studentske liste, bili neka drugačija lica Srbije koja ćete i u budućnosti imati prilike da vidite. Vidjeli ste da su njihovi govori bili sadržajni, kratki, i govori koji su imali suštinu. Govori koji se nisu vrtjeli u prazno, i iznova, i iznova, i iznova, kao gramofonska ploča koja je pokvarena, za one koji ne znaju šta znači pokvareni vinil. Ali u svakom slučaju, mi ispred nas imamo jako puno posla. Manje ćemo govoriti i više djelati. Ono što je sledeći posao, ja ću vam taksativno navesti: nakon što su izglasani svi članovi za stalne parlamentarne delegacije u međunarodnim institucijama, što smo učinili danas, prvi sledeći koraci jesu sastanci odbora. Prvi među njima će biti svakako odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, koji je nama prioritetan za dalji rad Skupštine. Ono što nas dalje čeka, kao prve naredne korake, jeste da predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, doc. dr Aleksandar Čupić, raspiše izbore za predsjednika Srbije. Studentska lista i Studentski pokret će neposredno nakon toga, vrlo brzo, objaviti i kandidata za predsjednika Srbije sa naše liste", rekao je Srdanović.