Ponovljeno suđenje Vesni Medenici i Milici Vlahović Milosavljević odloženo za 17. decembar

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ponovljeno suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i sutkinji Milici Vlahović Milosavljević odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici za 17. decembar, jer nijesu ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, prenose Vijesti.

Sudija Branislav Leković saopštio je da se nisu stekli uslovi za održavanje suđenja, nakon što je advokat Zdravko Begović obavijestio sud da je Medenica juče hitno primljena u kliniku „Moj Lab“, gdje bi danas trebalo da bude podvrgnuta operaciji. Prema njegovim riječima, očekuje se da će oporavak trajati nekoliko dana.

Današnjem ročištu prisustvovali su sutkinja Milica Vlahović Milosavljević i njen branilac, advokat Nikola Martinović, dok optužnicu zastupa specijalni tužilac Vukas Radonjić. U sudnici je bio i advokat Sava Kostić, punomoćnik „Korporacije Ten“.

Optužnica se odnosi na donošenje privremene mjere u korist tivatskog biznismena Rada Arsića i kompanije „Win“ iz Kotora, čime je, prema navodima tužilaštva, „Korporaciji Ten“ onemogućena naplata potraživanja u iznosu od 400.000 eura, pišu Vijesti.

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je u julu prvostepenu presudu izrečenu 2. decembra 2025. godine i predmet vratio na ponovno suđenje. Tom presudom Vlahović Milosavljević osuđena je na šest mjeseci zatvora, dok je Medenici izrečena kazna od godinu i devet mjeseci zatvora zbog podstrekavanja na zloupotrebu službenog položaja.

Ponovljeni postupak pred Višim sudom u Podgorici nastavljen je u oktobru, pred sudijom Branislavom Lekovićem. Tada je odbrana zatražila njegovo izuzeće, ali je taj zahtjev odbijen. Takođe, predloženo je izvođenje dodatnih dokaznih radnji, među kojima su ponovno saslušanje svjedoka i vještaka, kao i pribavljanje spisa drugih predmeta.