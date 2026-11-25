Na video-zapisu sa sigurnosne kamere vidi se kako pripadnici policije privode glavnog urednika televizije Informer na oko 50 metara od redakcije.

Izvor: Printscreen

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici MUP-a Srbije, odnosno Policijske stanice Voždovac, donijeli su rješenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, iz člana 343 stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 61 Krivičnog zakonika, kao i krivično djelo ometanje pravde iz člana 336b KZ.

Vučićević će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu 26. novembra 2026. godine.

Portal Informer objavio je snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića, zabilježen nadzornom kamerom na zgradi televizije:

Podsjetimo, Vučićević je jutros priveden na oko 50 metara od zgrade televizije Informer, nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac.

Vijest o njegovom hapšenju izazvala je burne reakcije u javnosti i Narodnoj skupštini Srbije. Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić pročitao je u parlamentu djelove rješenja o zadržavanju, navodeći da je Vučićević odbio da ga potpiše, uz obrazloženje da je riječ o političkom progonu.

Poslanici te poslaničke grupe potom su napustili sjednicu i uputili se ispred Policijske stanice Voždovac kako bi mu pružili podršku.