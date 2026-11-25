Jutrošnja privođenja dio su šire istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv vlasnika Alta banke Davora Macure, koji se već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je nezakonito prisvojio više od 45 milijardi dinara.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su jutros, a određeno im je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, saznaje KRIK.

Njihovo privođenje dio je istrage koja se vodi protiv Davora Macure, osumnjičenog da je iz trezora Alta banke nezakonito prisvojio oko 390 miliona eura.

Dubravko Macura trebalo bi da danas poslijepodne bude saslušan u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega će biti odlučeno da li će tužilaštvo zatražiti određivanje pritvora.

Termin saslušanja Tatjane Bundalo još nije utvrđen, dok tužilaštvo prikuplja dokumentaciju o njenoj mogućoj umiješanosti u slučaj, saznaje KRIK. Oboje se sumnjiče da su učestvovali u iznošenju novca iz trezora Alta banke.

Prije njih uhapšeni su vlasnik banke Davor Macura i još dvojica njegovih saradnika, koji se i dalje nalaze u pritvoru. Hapšenja su uslijedila ubrzo nakon izbora, odnosno tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci.

Macura se sumnjiči da je iz trezora banke iznio više od 45 milijardi dinara, što iznosi oko 390 miliona eura. Njegovi saradnici, direktor odjeljenja za trezor i upravljanje gotovinom i zaposleni zadužen za trezorsko poslovanje, osumnjičeni su da su mu u tome pomagali.

KRIK je ranije objavio detalje iz dokumentacije tužilaštva, prema kojima je samo manji dio novca fizički iznesen iz trezora, dok preostali iznos nikada nije ni dospio do njega.

Prema tvrdnjama tužilaštva, iz trezora je fizički izneseno oko 17 miliona eura. Novac su, kako se sumnja, za Macuru iznosili njegovi saradnici, koji o tim transakcijama nijesu ostavljali pisani trag u bankarskoj dokumentaciji.

Prema istom dokumentu, veći dio novca, oko 370 miliona eura, nikada nije ni stigao u trezor. Riječ je o pazaru Macurine mjenjačnice Alta Pay, koji je evidentiran kao da je položen u trezor, dok je Macura, kako se sumnja, taj novac zadržavao za sebe.

U dokumentaciji tužilaštva navodi se i da bi guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković trebalo da bude saslušana u svojstvu svjedoka.

Macura je tokom saslušanja negirao krivicu. Narodna banka Srbije oduzela je Alta banci dozvolu za rad zbog pogoršanja finansijskog stanja i ugroženosti deponenata.

Upravljanje bankom preuzela je Agencija za osiguranje depozita, a klijentima je omogućeno da podignu depozite do iznosa od 50.000 eura. Dva dana kasnije, NBS je oduzela dozvolu za rad i kompaniji Alta Group, Macurinoj firmi za elektronski novac.

Macura je svoju poslovnu imperiju izgradio tokom posljednjih deset godina, u periodu kada je na vlasti bila Srpska napredna stranka.

Poslovanje je započeo 2008. godine, kada je bio vlasnik mjenjačnice Alta u Zemunu. Njegovi poslovi počeli su ubrzano da se šire od 2016. godine, kada je od NBS dobio dozvolu za naplatu računa.

Kasnije je, uz saglasnost Narodne banke Srbije, kupio Jubmes banku, koja je potom preimenovana u Alta banku. U njegovom vlasništvu našao se i lanac prodavnica Idea, a dobijao je i značajne državne poslove, često bez raspisivanja tendera.