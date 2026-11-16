Bračni par Živojinović navodno angažovao privatno obezbjeđenje nakon paljenja automobila

Izvor: MONDO

Džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića zapaljen je tokom noći između nedelje i ponedeljka na Bežanijskoj kosi, ispred njihovog porodičnog doma.

Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored njega.

Ubrzo su na lice mjesta došli policija i vatrogasci, a policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Tokom noći je ispred kuće bio parkiran i policijski kombi, dok su ulaz u porodični dom obezbjeđivali pripadnici policije. Roletne na prozorima sve vrijeme su bile spuštene.



Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donijela dvije kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabilježile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Aleksandra je nakon paljenja luksuznog terenca, u dogovoru sa suprugom Filipom, rešila da unajmi privatno obezbjeđenje, i to prevashodno iz straha za svoju bezbjednost i bezbjednost svoje porodice. Obezbjeđenje se već nalazi ispred porodičnog doma na Bežanijskoj kosi i sve vrijeme je na usluzi pjevačicinoj porodici.

Pogledajte 00:22 Sablasno ispred doma Prijovićke i Filipa: Zapaljen auto odvezen kod Brene, na trotoaru ostaci paljevine Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na tržištu se može naći za čak 72.900 eura. Riječ je o skupocjenom modelu "Wrangler Rubicon 2.0", robusnom terenskom vozilu prepoznatljivom po karakterističnom dizajnu i izraženim terenskim mogućnostima.

Ovaj model spada u skuplje na tržištu. Prema aktuelnim oglasima u Srbiji, cijena onog iz 2024. godine iznosi oko 72.900 eura, dok se primjerci polovnih vozila, u zavisnosti od godišta, kilometraže i opreme, mogu pronaći i za 38.000-42.000.

Pogledajte 00:20 Zapaljeni džip Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović je prevezen u dvorište kuće Lepe Brene i Bobe Živojinovića Izvor: Kurir Izvor: Kurir



Aleksandra je ovo sada zapaljeno skupocjeno vozilo nedavno kupila, a poznati par posjeduje još jedan luksuzni automobil, marke BMW, koji je pjevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, kad je doživjela jedan od najvećih uspjeha u dotadašnjoj karijeri.

Bili budni kad je buknula vatra

Nakon što se začula eksplozija, supružnici su odmah izašli iz doma kako bi vidjeli šta se dogodilo.

Aleksandra i Filip bili su budni u trenutku kada je buknula vatra, a prizor koji ih je zatekao ispred kuće bio je uznemirujući. Njihov skupocjeni terenac zahvatio je plamen, koji se proširio i na automobil parkiran neposredno pored njega.

Kako su prenijeli mediji, pjevačica je izašla ispred porodičnog doma, dok je Filip sve vrijeme bio uz nju. Supružnici su pratili dešavanja na ulici, gde su ubrzo stigle nadležne službe.

(Kurir, MONDO)