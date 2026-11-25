Knežević je ranije ukazivao na navodno favorizovanje južnokorejskog konzorcijuma „Incheon Airport Consortium“, dovodeći u pitanje regularnost sprovedenog tenderskog postupka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saslušan je u Specijalnom policijskom odjeljenju povodom predmeta koji je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) otvorilo nakon njegovih javnih tvrdnji o mogućim nepravilnostima u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore, prenosi Dan.

Knežević je ranije ukazivao na navodno favorizovanje južnokorejskog konzorcijuma „Incheon Airport Consortium“, dovodeći u pitanje regularnost sprovedenog tenderskog postupka.

Iz SDT-a je u junu saopšteno da se predmet nalazi u fazi izviđaja.

Knežević je postupak dodjele koncesije ranije okarakterisao kao visokokoruptivan, tvrdeći da je na sastanku lidera parlamentarne većine insistirano na ponavljanju glasanja, nakon što južnokorejski konzorcijum nije ostvario potrebnih 80 bodova.

Tom prilikom najavio je da će sve informacije kojima raspolaže predočiti tužilaštvu, uz uvjerenje da je tokom tenderskog postupka bilo pogodovanja pojedinim ponuđačima.

Podsjetimo, ministar pomorstva Filip Radulović 8. aprila saopštio je da je južnokorejski konzorcijum izabran za dodjelu koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu, na period od 30 godina.

Ipak, Vlada je sredinom jula obavijestila javnost da je ovaj konzorcijum odustao od daljeg učešća u postupku dodjele koncesije.