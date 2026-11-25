Saslušan Pavle Bihali zbog sumnje da je protivpravno prisvojio više od 22,5 miliona dinara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vođa pokreta „Levijatan“ i politički aktivista Pavle Bihali saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon što je uhapšen u utorak, 24. novembra, zbog sumnje da je u periodu od maja do jula 2022. godine protivpravno prisvojio više od 22,5 miliona dinara.

Nakon saslušanja, tokom kojeg je iznio svoju odbranu, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva i mogućnosti uticaja na svjedoke.

„Pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je P.B.G. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je od maja do jula 2022. godine u svojstvu odgovornog lica iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara, čime je za isti iznos nanijeta šteta budžetu Republike Srbije i budžetu grada Beograda. Osumnjičeni je na saslušanju iznio svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva i kako ne bi uticao na svjedoke. Naredbom o sprovođenju istrage P.B.G. se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

Postoje osnovi sumnje da je P.B.G, kao ovlašćeno lice ispred koalicije političkih stranaka 'Ruski manjinski savez', prisvojio novac u ukupnom iznosu od 22.507.300 dinara, koji je na ime troškova izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore, održane 3. aprila 2022. godine, uplaćen iz budžeta grada Beograda i budžeta Republike Srbije na podračun Uprave za trezor – Srpsko-ruskog pokreta, po kojem je osumnjičeni bio ovlašćen. Taj novac, suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, nije koristio za troškove izborne kampanje.

Sumnja se da je, nakon što su 13. maja 2022. godine na namenski račun uplaćena sredstva iz budžeta grada Beograda u iznosu od 2.007.387 dinara za troškove izborne kampanje, 18. maja iste godine taj novac prebacio na svoj tekući račun, a potom ga istog dana podigao u iznosu od 2.007.300 dinara.

Takođe, nakon što su 8. jula 2022. godine iz budžeta Republike Srbije uplaćena sredstva od 20.500.667 dinara za finansiranje političke kampanje, P.B.G. je, kako se sumnja, 11. jula prebacio 20.500.060 dinara na svoj lični račun, a istog dana podigao 20.500.000 dinara.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, bio je dužan da sva sredstva iz javnih izvora koja nijesu utrošena tokom izborne kampanje vrati u budžet Republike Srbije i budžet lokalne samouprave. Na taj način je, prema navodima tužilaštva, budžetu Srbije nanijeta šteta od 20.500.667 dinara, a budžetu grada Beograda 2.007.387 dinara.

Tužilaštvo sumnja i da je P.B.G. koristio falsifikovanu ispravu kao pravu. Kako se navodi, on je 8. jula 2022. godine, u ime Srpsko-ruskog pokreta, koji je bio nosilac koalicije „Ruski manjinski savez“ za Beograd, Agenciji za sprečavanje korupcije dostavio konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Beograda.

U tom dokumentu je, kako se sumnja, lažno prikazano da su troškovi kampanje iznosili ukupno 2.091.000 dinara, iako je osumnjičeni znao da taj novac nije utrošen za finansiranje izbornih aktivnosti“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.