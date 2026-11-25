Ona je to saopštila povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kojim ujedno počinje globalna kampanja „16 dana aktivizma“ posvećena podizanju svijesti o ovom problemu.

Izvor: Skupština Crne Gore/M. Matković

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Anđela Vojinović poručila je da se istinska sloboda društva ne može ostvariti sve dok se žene suočavaju sa strahom za sopstvenu bezbjednost, ističući da borba protiv nasilja nad ženama mora biti jedan od prioriteta svakog dana, pišu Vijesti.

Ona je to saopštila povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kojim ujedno počinje globalna kampanja „16 dana aktivizma“ posvećena podizanju svijesti o ovom problemu.

"Nasilje nad ženama i djevojčicama nikada ne može biti privatna stvar, iza zatvorenih vrata, već grubo kršenje ljudskih prava i problem koji se tiče svakoga od nas. Brojke i stvarnost nas opominju da ova borba ne smije biti svedena na protokolarne poruke jednom godišnje, ona mora biti naš svakodnevni prioritet", kazala je Vojinović u saopštenju.

Naglasila je da je za ženu potrebno mnogo snage i hrabrosti da javno govori o nasilju, suoči se sa strahom, pritiscima sredine i osjećajem stida koji joj se često nameće, dodajući da obavljanje javne funkcije za nju predstavlja dodatnu odgovornost u ovoj borbi.

"Naša obaveza u parlamentu nije samo da usvajamo zakone u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i Istanbulskom konvencijom, već da stalno insistiramo na tome da oni zaista štite žene u praksi. Kaznena politika mora biti stroga i odvraćajuća, a odgovor sistema brz i ljudski, kako bismo na vrijeme spriječili najteže ishode", navela je Vojinović, prenose Vijesti.

Potpredsjednica Skupštine ohrabrila je sve žene i djevojčice koje trpe bilo koji oblik nasilja – fizičko, psihičko, ekonomsko ili digitalno – da ne ćute i potraže pomoć.

"Država i njene institucije moraju biti vaš siguran oslonac, a nikada nova prepreka na putu ka slobodi", poručila je.

Vojinović je naglasila da nulta tolerancija na nasilje ne smije ostati samo slovo na papiru i pozvala poslanice i poslanike, predstavnike pravosuđa, policije, centara za socijalni rad, civilnog sektora i medija da budu istinski saveznici u toj borbi.

"Samo zajedno, kroz edukaciju mladih, međusobno povjerenje i konkretna djela možemo graditi Crnu Goru u kojoj se svaka žena osjeća zaštićeno, poštovano i ravnopravno", zaključila je Vojinović.





