Frontmen grupe "Električni orgazam" Srđan Gojković Gile je sada pred kamerama Monda ispričao nepoznate detalje iz karijere.
Jedan od najvećih hitova rokenrol grupe "Električni orgazam" i pesma koju znaju svi sa prostora bivše juge je svakako "Igra rokenrol cela Jugoslavija".
Gile nam prvi put otkrio kako je nastala pesma "Igra rokenrol cela Jugoslavija": Ovo je bio prelomni trenutak
Frontmen grupe "Električni orgazam" Srđan Gojković Gile je sada pred kamerama Monda ispričao kako je došlo do stvaranja ovog regionalnog evergrin hita.
Podsetite se pesme "Igra rokenrol cela Jugoslavija":
"Bio je prelazni period na tradicionalni rokenrol izraz, ali publika te 1984. godine nije to shvatila na pravi način, ali tek sa izlaskom "Distorzije" i promenom postove kada smo od stare ekipe ostali samo Čarke i ja, tada su došli Banana i Švaba. Nakon toga smo eksplodirali, iz jednog benda koji je svirao po velikim gradovima bivše Jugoslavije, počeli smo da sviramo svuda. Zapravo je pesma "Igra rokenrol" nastala u talasu te neke euforije da mi sviramo na prostoru celog regiona", prisetio se Gile.
Poslušajte celu izjavu koju je dao za Mondo:
Osim toga, muzičar nam je otkrio detalje koncerta koji će se održati 11. decembra u MTS dvorani. Kako je istakao, specijalni gosti biće glumica Anica Dobra sa kojom je otpevao čuveni hit "Svečane bele košulje", kao i Zoran Kostić Cane, frontmen pank grupe "Partibrejkers".