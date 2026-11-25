Frontmen grupe "Električni orgazam" Srđan Gojković Gile je sada pred kamerama Monda ispričao nepoznate detalje iz karijere.

Izvor: MONDO / F.K

Jedan od najvećih hitova rokenrol grupe "Električni orgazam" i pesma koju znaju svi sa prostora bivše juge je svakako "Igra rokenrol cela Jugoslavija".

Vidi opis Gile nam prvi put otkrio kako je nastala pesma "Igra rokenrol cela Jugoslavija": Ovo je bio prelomni trenutak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 1 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 2 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 3 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 4 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 5 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 6 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 7 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 8 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 9 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 10 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 11 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 12 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 13 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 14 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 15 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 16 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 17 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 18 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 19 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 20 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 21 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 22 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 23 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 24 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 25 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 26 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 27 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 28 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 29 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 30 / 32 AD Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 31 / 32 Izvor: MONDO / F.K Br. slika: 32 32 / 32

Frontmen grupe "Električni orgazam" Srđan Gojković Gile je sada pred kamerama Monda ispričao kako je došlo do stvaranja ovog regionalnog evergrin hita.

Podsetite se pesme "Igra rokenrol cela Jugoslavija":

Igra rokenrol cela Jugoslavija Izvor: Youtube/ ElektričniOrgazamOfficial

"Bio je prelazni period na tradicionalni rokenrol izraz, ali publika te 1984. godine nije to shvatila na pravi način, ali tek sa izlaskom "Distorzije" i promenom postove kada smo od stare ekipe ostali samo Čarke i ja, tada su došli Banana i Švaba. Nakon toga smo eksplodirali, iz jednog benda koji je svirao po velikim gradovima bivše Jugoslavije, počeli smo da sviramo svuda. Zapravo je pesma "Igra rokenrol" nastala u talasu te neke euforije da mi sviramo na prostoru celog regiona", prisetio se Gile.

Poslušajte celu izjavu koju je dao za Mondo:

Osim toga, muzičar nam je otkrio detalje koncerta koji će se održati 11. decembra u MTS dvorani. Kako je istakao, specijalni gosti biće glumica Anica Dobra sa kojom je otpevao čuveni hit "Svečane bele košulje", kao i Zoran Kostić Cane, frontmen pank grupe "Partibrejkers".