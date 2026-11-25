Aleksandar Vučić komentarisao je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića, pročitao djelove optužbi tužilaštva i naveo da je urednik "Informera" odbio da ga potpiše.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/screenshot

Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS-a, prokomentarisao je razlog za današnje hapšenje Dragana J. Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika "Informera".

"Ovakva banda nikada nije bila na vlasti ni u jednoj evropskoj zemlji! Borićemo se i pobijediti. Ispred mene je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića. To je urađeno po odobrenju tužioca Drugog tužilaštvo u Beogradu, Pljakić Marka. Protiv Vučićevića Dragana, zbog 'tobož ometanja pravde' i izazivanja panike i nereda. Ovo je nevjerovatan bezobrazluk. Pročitaću vam samo jedan dio", poručio je Aleksandar Vučić i dodao:

"Dakle, zamislite za ono veče kada su mu upali u televiziju, oni kažu: 'Osumnjičeni koristeći platformu Informer televizije, koja ima nacionalnu internet dostupnost, lupetaju gluposti.' Nemaju nacionalnu dostupnost, ali dozvoljeno je revolucionarnim tužiocima. Ali pazite, u produženom periodu od 2023. do 2026. sistemski je sprovodio medijsku kampanju širenja mržnje, netrpeljivosti i javnog targetiranja. A onda nam saopštavaju da je najveći problem u tome što je rekao da se priprema 'Majdan', građanski rat, i automobil pun benzina. Pripremali su i Majdan i građanski rat? Pa imali su automobile, ne znam da li pune benzina, ali pune i noževa, i palica, i droge, i svega drugog. I sve su to imali", naveo je Vučić.

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Potom je iznio svoj stav o Studentskoj listi.

"E, ovakvi banditi, tužilački, ovakve sluge novouspostavljenog kriminalnog režima, čije je narkotičko i oružano krilo Vračarski klan, ovako nešto nikada nismo vidjeli. Ovdje vidite hrabrost Dragana Vučićevića, gde piše: 'Rešenje primio Dragan Vučićević', gdje se očekuje njegov potpis, a on je napisao: 'Odbijam da potpišem', zapeta 'ovo je politički progon'. S pravom je napisao čovjek, i još jednom pokazao i koliko je hrabar i koliko se bori za svoje ideje. Ovako nešto Srbija nije doživjela", rekao je Vučić i dodao:

"Kad govorite o progonu i o lažima, je l' gonite one koji su lagali o Zvučnom topu? Je l' gonite one koji su lagali o Jovanjici? Koji su lagali o Sarajevo Safariju? Je l' gonite one koji su lagali o ubijenom dječaku u Valjevu? Naravno da ne gonite. Sluge uvijek imaju svoju cijenu, i srećom pa se uvijek takvima i pokažu. Dobro, cio svijet je sad vidio, i cijela Srbija je vidjela u šta su nam zemlju pretvorili. A Dragan Vučićević će izdržati, izdržati i teror skupštinske većine koja sladostrasno aplaudira pred njegovim sinom, valjda se radujući nečijoj nesreći. Ljekove mu ne daju dok ne dobiju izvještaj ljekara da baš te ljekove pije. Ovakva banda nikada nije bila na vlasti nigdje, ni u jednoj evropskoj zemlji. Nikada. Dobro, borićemo se", zaključio je Vučić.

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