Saobraćajna policija u Herceg Novom uhapsila je državljanina Rusije P. M. nakon što se nije zaustavio na izričiti znak policijskih službenika.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon sprovedenog testiranja u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno je da je vozač bio pozitivan na kokain.

Zbog počinjenih prekršaja, Sud za prekršaje u Herceg Novom izrekao mu je novčanu kaznu u iznosu od 3.030 eura, naveli su iz policije u objavi na društvenoj mreži Iks.