Saobraćajna policija u Herceg Novom uhapsila je državljanina Rusije P. M. nakon što se nije zaustavio na izričiti znak policijskih službenika.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon sprovedenog testiranja u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno je da je vozač bio pozitivan na kokain.
Zbog počinjenih prekršaja, Sud za prekršaje u Herceg Novom izrekao mu je novčanu kaznu u iznosu od 3.030 eura, naveli su iz policije u objavi na društvenoj mreži Iks.
Saobraćajna @PolicijaCG u #HN lišila je slobode vozača P.M. iz , koji je odbio da se zaustavi na izdat znak stop.♂️Testiranjem u zdravstvenoj ustanovi utvrđeno je da je pozitivan na kokain.⚖️ Sud za prekršaje u Herceg Novom kaznio ga je novčanom kaznom od 3⃣.0⃣3⃣0⃣€. https://t.co/4zw7vNWAPU— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)November 25, 2026