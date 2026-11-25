Glavni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uhapšen je danas u Beogradu po nalogu Drugog osnovnog tužilaštva. Nezvanično, sumnjiči se za izazivanje panike i nereda, kao i za ometanje pravde.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uhapšen je danas u Beogradu, nedaleko od zgrade te medijske kuće, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije u civilu, u neobilježenom vozilu, presreli su Vučićevića na oko pedeset metara od redakcije "Informera", nakon čega je sproveden u Policijsku stanicu Voždovac.

Nezvanično, Vučićević je priveden zbog sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i ometanje pravde.

Informaciju o njegovom privođenju potvrdio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom današnjeg zasijedanja Narodne skupštine, dok se Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo još uvijek nisu oglasili zvaničnim saopštenjem.

Više detalja o samom postupku, kao i informacija o tome da li će osumnjičenom biti određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, biće poznato nakon saslušanja pred tužiocem.

Oglasio se Vukelić

Zamjenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić, oglasio se povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, navodeći da su, prema informacijama kojima trenutno raspolaže, Vučićevića presreli u neobilježenom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac.

Vlasnik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhapšen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Vukelić je istakao da u tom trenutku nije bilo nikakvog zvaničnog objašnjenja niti informacije o razlogu hapšenja Dragana J. Vučićevića, te da se očekuje dolazak advokata i novinara u policijsku stanicu kako bi se saznalo šta se dogodilo.

"Dragana J. Vučićevića su presreli u neobeleženom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac. To je sve što znam u ovom trenutku. Nemamo nikakvo objašnjenje, nikakvu informaciju o tome šta je razlog za njegovo hapšenje. Sada ću da odem tamo, mislim da će doći još kolega. Naš advokat je, naravno, na putu ka stanici. Saznaćemo o čemu se radi, ali nije važno šta je izgovor", rekao je Vukelić.

On je ovaj događaj ocijenio kao nastavak pritisaka i nasilja koje pripisuje Studentskoj listi, podsjećajući da ovo nije prvi slučaj u kojem neko biva uhapšen, a da se tek naknadno saopštava obrazloženje.

"Ono što njima smeta kod Dragana J. Vučićevića jeste to što govori istinu i što nisu mogli da ga spriječe da to radi, ni pomijeranjem na kanalima televizijskih operatera, ni maltretmanom od strane REM-a. On je nalazio način da govori, mi smo najgledanija televizija u Srbiji, i oni su na kraju pristupili konačnom rešenju, da ga zatvore i ne dozvole mu da priča", izjavio je Vukelić.

"Da se radi o nastavku terora nove vlasti govori to da je Dragan J. Vučićević uhapšen zbog navodnog izazivanja panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde, a to sve saznaje portal Nova.".

(Informer/MONDO)