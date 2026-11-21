Pjevačica Dara Bubamara govorila je o skupim poklonima koje kupuje saradnicima, a prisjetila se i neprijatnosti koju je doživjela kada su je zbog luksuznog prtljaga zaustavili na njemačkoj granici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dara Bubamara sinoć je nastupila u jednom prestoničkom lokalu, a prije izlaska na binu pažnju je privukla provokativnim stajlingom. Nosila je pripijeni mrežasti kombinezon u boji kože, preko kojeg je obukla dugački kožni mantil u bordo nijansi. Izgled je upotpunila kožnim rukavicama sa zlatnim detaljima.

U razgovoru sa pripadnicima sedme sile govorila je o tome koliko voli da časti svoje saradnike i sa njima dijeli novac koji zaradi. Kako je objasnila, čim sazna da joj predstoje novi poslovni angažmani i prihodi, već počinje da planira putovanja i kupovinu skupocjenih poklona.

„Menadžeru sam kupila 'Roleks' sat. Ja kad imam – imaju svi, pa kada ću da trošim, kada budem baba od sedamdeset godina? Ja kada znam da će biti prilivi neki, odmah kažem: 'Ajmo svi u Dubai'. Ne znam sa parama, evo sad imam 100 eura u novčaniku“, iskrena je bila pjevačica.

Doživjela neprijatnost na njemačkoj carini

U nastavku razgovora prisjetila se i neprijatnosti koju je doživjela na njemačkoj granici, kada su je carinici zaustavili zbog skupocjenog prtljaga i zatražili da predoči račune za torbu i kofere. Kako je ispričala, službenica je posumnjala u porijeklo luksuznih komada, zbog čega je Dara morala da kontaktira osobe od kojih ih je dobila.

„Došla sam na carinu u bijeloj bundi koja je pravljena za mene u Parizu, imala sam veliku 'Versaće' torbu i tri 'Luj Viton' kofera. Dva sam dobila od bivšeg muža, a jedan sam ja kupila, pravi naravno. Carinica u Njemačkoj me je zaustavila. Bila je bucka sa masnom kosom i zaustavila me je iz čiste pakosti. Tražila je račune od kofera i tašne, a kofere sam dobila od muža, tašnu od prijatelja, i onda sam ja morala da zovem te ljude da mi šalju račune da vidi gdje sam to kupila. Ja sam, naravno, nabavila sve te račune i pustila me je, ali tu su bile neke koleginice koje su to prenijele kako im odgovara“, ispričala je Dara.

(Telegraf/MONDO)