Muškarac M. Đ. (56), član jedne organizovane kriminalne grupe, ubijen je vatrenim oružjem u mjestu Bajice na Cetinju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje obaviještena je jutros da je u mjestu Bajice, opština Cetinje, zatečeno beživotno tijelo muške osobe. Odjeljenju bezbjednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno tijelo.

Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici su utvrdili da je upotrebom vatrenog oružja lišen života M. Đ. (56), član jedne organizovane kriminalne grupe (OKG).

Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca.

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve potrebne mjere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja, a o čijim rezultatima će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Svi raspoloživi kapaciteti Policije su angažovani na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.