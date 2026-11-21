Terete se da su novcem od prodaje droge gradili nekretnine u Tivtu i Kotoru vrijedne 900.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo SDT tereti tri osobe za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca stečenog prodajom droge. Prema navodima optužnice, nekretnine u Tivtu i Kotoru, vrijedne ukupno 900.000 eura, građene su novcem organizatora kriminalne grupe, koji je kao njihov stvarni vlasnik prikrivan iza drugih osoba.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv Radoja Zvicera, Vladislava Paja Jabučanina i Davora Perovića zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Prema navodima optužnice, kriminalnu organizaciju organizovao je R.Z., a njeni pripadnici bili su i ostali okrivljeni, kao i sada osuđeni D.K., S.K., M.V. i I.B. te druga, za sada nepoznata lica.

“Cilj grupe bio je neovlašćeni transport opojnih droga iz Južne Amerike u Evropu, njihova prodaja na evropskom tržištu i pranje novca stečenog tim kriminalnim aktivnostima”, navode iz SDT-a.

SDT tereti V.J. i D.P. da su novcem R.Z., za koji se sumnja da potiče od prodaje droge, gradili objekte na nekretninama u Tivtu i Kotoru, čiji su formalni vlasnici, dok je stvarni vlasnik, prema navodima optužnice, bio organizator kriminalne grupe.

Tako je, kako se navodi, V.J. izgradio poslovno-stambenu zgradu, ogradu, terasu i pontu, u šta je uloženo 600.000 eura.

S druge strane, D.P. je, prema optužnici, izgradio porodičnu stambenu zgradu i ogradu, vrijedne 300.000 eura.

„Radi prikrivanja vlasništva, izgrađene nepokretnosti upisane su kao njihova svojina, iako je njihov stvarni vlasnik okrivljeni R.Z.“, navodi se u saopštenju SDT-a.

Ukupna vrijednost imovine obuhvaćene ovim navodima iznosi 900.000 eura.

Tužilaštvo je predložilo da se V.J. i D.P. produži pritvor, dok je R.Z. od ranije u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica.