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"Ljudi traže kvalitet, prevara ne prolazi": Dara Bubamara o Jakovu i Seki, pa žestoko prozvala kolege (Video)

"Ljudi traže kvalitet, prevara ne prolazi": Dara Bubamara o Jakovu i Seki, pa žestoko prozvala kolege (Video)

Autori Đorđe Milošević Autori Jovana Milićević
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Pred našim kamerama Dara Bubamara govorila je o nastupu Seke Aleksić u zagrebačkoj Areni, pa se osvrnula i na muziku koja se danas plasira mladima.

Dara Bubamara o Jakovu i Seki, pa žestoko prozvala kolege Izvor: MONDO

Na snimanje emisije "Zvezde Granda" počeli su da pristižu članovi žirija, a među prvima je stigla i Dara Bubamara u pratnji svog 20 godina mlađeg dečka. 

Pred našim kamerama govorila je o nastupu Seke Aleksić u zagrebačkoj Areni, pa se osvrnula i na ono šta mladi danas vole da slušaju i koliko može da se opstane u svijetu muzike ako se peva na plejbek. 

"Došlo je vrijeme da ljudi traže kvalitet. Ne samo dobar izgled, da praviš dobru atmosferu, da imaš dobar bend... Već hoće ljudi da čuju glas. Svi mladi ljudi počeli su da vole ljubavne pjesme. Jakov je pravi primer, koji je vratio te sve stare balade", objasnila je Dara, pa se osvrnula i na izjavu Jelene Karleuše da svi koji pjevaju na plejbek ne mogu da istraju dugi niz godina. 

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"Baš će neko u inostranstvu da ti plati da pevaš na plejbejk": Dara iskreno o Seki i kritikama na račun koncerata u Zagrebu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Neko ima sreće da traje cio život, neko prođe. Ali ko radi na prevaru, ne može da opstane, sve to na kraju izađe na vidjelo", zaključila je Dara Bubamara za Mondo. 

Tagovi

Dara Bubamara seka aleksić Jakov Jozinović

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