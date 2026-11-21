Istakao je da se privremeni režim primjenjuje gotovo 24 godine bez međudržavnih incidenata i da je vrijeme za trajno rješenje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je danas da se treba obratiti međunarodnom sudu i na taj način riješiti granično pitanje sa Hrvatskom na Prevlaci.

"Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države potpisan je 10.decembra 2002 godine na graničnom prelazu Konfin. U ime Republike Hrvatske potpisao ga je njen ministar vanjskih poslova Tonino Picula a u ime SR Jugoslavije njen ministar inostranih poslova Goran Svilanović. Ovaj Protokol - kolokvijalno nazvan privremenim Sporazumom o Prevlaci - utvrđuje privremeni režim kopna i mora na granici Crne Gore i Hrvatske i primjenjuje se gotovo 24 godine bez jednog jedinog međudržavnog incidenta što su i zvaničnici Crne Gore i Hrvatske često isticali kao dobar primjer sporazuma u osjetljivom graničnom pitanju", istakao je Vujanović u saopštenju dostavljenom medijima.

Vujanović, koji je bio predsjednik Crne Gore 2003. do 2018. godine, rekao je da je tokom vršenja dužnosti predsjednika Crne Gore imao brojne susrete sa predsjednicima Vlade i predsjednicima Hrvatske od kojih, za ovu vrstu obraċanja javnosti, ističe najvažnije:

"Sa premijerkom Republike Hrvatske Jadrankom Kosor imao sam zvanični sastanak 22. februara 2010 u Podgorici kada joj je domaćin bio tadašnji premijer Crne Gore Milo Djukanoviċ. Razgovori sa hrvatskom premijerkom su bili posveċeni našoj privrednoj saradnji i podršci koju smo imali od Hrvatske u našim evropskim i evroatlanskim integracijama kao i potencijalno moguċoj podršci Vlade Hrvatske njihovoj tada moćnoj kompaniji "Konstruktor" koja je imala namjeru da obezbijedi bankarski kredit za izgradnju našeg autoputa - u čijem dijelu bi bila koncesionar. Ova hrvatska kompanija je očekivala garanciju od Vlade Hrvatske. Kako kompanija nije obezbijedila kredit nije se ostvarila ni njena ambicija pa smo - što je javnosti poznato - i finansijski i građevinski autoput - u najzahtjevnijoj dionici - izgradili sa partnerima iz Kine. Sastanak sa premijerkom Kosor smatram bitnim jer je njena uloga u rješavanju spora Hrvatske i Slovenije - u procesu hrvatskog pristupana EU - bila presudna jer je u bilateralnoj komunikaciji sa tadašnjim premijerom Republike Slovenije Borutom Pahorom obezbijedila deblokadu ovog procesa. U ime Hrvatske 9.decembra 2011 godine potpisala je Ugovor o pristupanju Hrvatske EU u Briselu kada je potpisnik u ime Hrvatske bio i njen tadašnji predsjednik Ivo Josipović", rekao je Vujanović.

Dodao je i da je sa predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem imao brojne susrete i četiri zvanične posjete 22. avgusta 2003. i 9. jula 2008. godine u Crnoj Gori i 9.marta 2007 i 9. decembra 2009. godine u Hrvatskoj.

Vujanović je, navodi, sa predsjednikom Ivom Josipovićem imao takođe brojne susrete i tri zvanične posjete 2. jula 2010. i 4. septembra 2013. godine u Crnoj Gori i 11. oktobra 2011. godine godine u Hrvatskoj.

"Kao gost predsjednika Josipovića bio sam u Zagrebu na proslavi ulaska Hrvatske u EU 1. jula 2013. godine kada sam se sreo sa tadašnjim premijerom a sada predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović od brojnih susreta izdvojio bi naš sastanak koji sam imao sa njim prilikom njene inauguracije 15. februara 2015. godine i prilikom moje poslednje predsjedničke posjete Hrvatskoj 23. februara 2018. godine", kazao je Vujanović.

Prema njegovim riječima, u navedenim i svim brojnim susretima sa visokim zvanicama Hrvatske nikada nijesu Sporazum o privremenom režimu na Prevlaci smatrali problemom već otvorenim pitanjem koje treba riješiti u krajnje prijateljskim dijalogu dva bliska susjeda i dvije prijateljske države.

Kazao je i da je uvijek sam smatrao, da je Crna Gora, nakon učešća u napadu Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik, uspjeli da, nakon, navodi on, istorijski važnog izvinjenja Mila Đukanoviċa, kroz izuzetno otvorene, iskrene i prijateljske odnose "imamo u Hrvatskoj susjeda koji nam je trajni prijatelj i međunarodno sjajan primjer dobrosusjedske saradnje".

"Prema tome, zaključiću, pitanje privremenog Sporazuma o Prevlaci nikada za Crnu Goru i Hvratsku nije bio problem već otvoreno pitanje koje ċe se ili bilateralno ili na međunarodnom sud riješiti. Pošto ga do sada bilateralno nijesmo riješili, a realno nije bilo nikakve potrebe da se njegovo rješenje forsira jer - ponoviću nikada nijesmo imali u tom prostoru međudržavni incident - treba se obratiti međunarodnom sud i u duhu dobrosusjedskih odnosa presudom tog suda trajno rješiti ovo granično pitanje. Ako se analizira praksa ovog suda lako je konstatovati da je on sklon da dugotrajna privremena riješinja - koja su se decenijama bez incidenta primjenjivala - pretvori presudom u trajna", kazao je Vujanović.