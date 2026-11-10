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"Ne služi na čast": Dara iskreno o Jeleni Đoković i njenoj torbi od 4.000 eura, ovako je reagovala

"Ne služi na čast": Dara iskreno o Jeleni Đoković i njenoj torbi od 4.000 eura, ovako je reagovala

Autor Đorđe Milošević
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Dara se osvrnula i na tajno vjenčanje Kebinog sina Igora.

Dara iskreno o Jeleni Đoković i njenoj torbi od 4.000 eura Izvor: MONDO/Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dara Bubamara privukla je veliku pažnju medija dolaskom na snimanje emisije "Zvezde Granda", gde je otvoreno govorila o gorućim temama na estradi.

Okupljeni mediji su je pitali i za komentar o nedavnom pojavljivanju Jelene Đoković u pozorištu, gdje je ponijela luksuznu torbicu vrijednu 4.000 eura, a pjevačica je odmah stala u njenu odbranu.

"Novak je to pošteno zaradio"

"Zašto da ne nosi? Njen suprug je sav taj novac zaradio pošteno. Smatram da sve što je stečeno radom i pošteno, ljudi treba i da kupuju i da nose bez ustručavanja. Evo, uzmite mene za primjer — vozim dobar auto, sama sam ga pošteno zaradila, redovno izmirujem sve poreze i ni od koga ništa nisam uzela. Doduše, ja u pozorište ne idem, što mi baš i ne služi na čast, ali jednostavno nemam vremena", iskrena je bila pjevačica.

Dara je potom otkrila i da li je kolegi Draganu Kojiću Kebi uputila čestitke povodom vjenčanja njegovog sina Igora Kojića, kratko poručivši: "Evo, upravo sad ću to da uradim!"

Folk zvijezda se nije previše potresla ni oko nedavnih komentara kolege Slavka Banjca, koji je doveo u pitanje stručnost članova aktuelnog žirija.

"Nisam ispratila te izjave, a iskreno me i ne dotiče. Ja sam najveća sila na sceni zato što me narod voli, a to je jedino što se računa", zaključila je Dara za domaće medije.

(Blic/Mondo)

Tagovi

Dara Bubamara Jelena Đoković torbica Dragan Kojić Keba

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