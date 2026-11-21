Na luksuznom kruzeru "Karipska princeza" 148 putnika i članova posade oboljelo je od stomačnog virusa samo četiri dana nakon isplovljavanja sa Floride.

Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia

Na kruzeru „Karipska princeza“ samo četiri dana nakon isplovljavanja zabilježeno je 148 slučajeva obolijevanja od stomačnog virusa. Među zaraženima su i putnici i članovi posade.

Brod je 11. novembra krenuo iz Fort Loderdejla, u američkoj saveznoj državi Floridi, na putovanje tokom kojeg je planirano krstarenje Karibima, prolazak kroz Kolumbiju i Panamski kanal, sve do Kostarike i Kajmanskih ostrva.

Međutim, putovanje koje je za mnoge trebalo da bude odmor iz snova ubrzo je obilježila epidemija stomačnog virusa. Kako prenosi „Fokus“, od ukupno 148 oboljelih, 134 su putnici, dok je 14 članova posade.

Mjere dezinfekcije

Kako navodi američka zdravstvena agencija CDC (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti), slučajevi obolijevanja nijesu zabilježeni istovremeno, dok uzročnik zaraze za sada još nije utvrđen. Planirano je da se krstarenje nastavi prema predviđenom rasporedu i završi 23. novembra.

U cilju sprečavanja daljeg širenja virusa, posada je, prema informacijama CDC-a, uvela dodatne mjere čišćenja i dezinfekcije. Takođe, uzeti su uzorci za analizu, dok su osobe sa simptomima izolovane.

„Razvoj situacije se kontinuirano prati“, saopštila je brodska kompanija.

Uprkos zabilježenim slučajevima zaraze, najveći dio putnika i članova posade nije obolio.

Poslednje izbijanje virusa u maju

Ovo nije prvi slučaj izbijanja zaraze na kruzeru „Karipska princeza“. Već u maju 2026. godine oko 160 osoba oboljelo je od norovirusa. Za kompaniju „Prinses kruzis“ ovo je čak četvrto registrovano izbijanje bolesti tokom ove godine. CDC situaciju prati na daljinu i nadzire sprovođenje higijenskih mjera na brodu.

„Karipska princeza“ jedan je od najvećih brodova u svojoj klasi. Od porinuća 2004. godine može da primi oko 3.100 putnika i 1.100 članova posade. Izgrađen je 2003. godine u brodogradilištu „Finkantijeri“ u Monfalkoneu, u Italiji, a njegova bruto tonaža iznosi oko 113.000 tona.