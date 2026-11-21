Mirko Ivanić je veoma loše izveo penal na meču Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice. Ni on ni Albert Rijera nisu mogli da vjeruju šta se dogodilo.
Poslije reprezentativne pauze, vratio se klupski fudbal. Crvena zvezda je slavila protiv Radnika iz Surdulice na "Marakani" i tamo je domaći tim imao priliku da dođe do vođstva u nadoknadi prvog poluvremena.
Sudija Mladen Jakovljević je poslije intervencije iz VAR sobe pokazao na "bijelu tačku" i loptu je uzeo Mirko Ivanić. Kapiten crveno-bijelih je izveo penal veoma loše, ni sam nije mogao da vjeruje šta je uradio.
Mirko Ivanić se obrukao sa penala: Kapiten Zvezde iznenadio i Alberta Rijeru
Poslao je loptu daleko preko prečke i tako je Zvezda propustila priliku da sa vođstvom ode na pauzu u poluvremenu. Ni Albert Rijera nije mogao da vjeruje šta se dogodilo, što se vidjelo i po njegovoj reakciji: