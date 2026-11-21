Nova dokumenta Pentagona o NLO otvorila su brojna pitanja o tajnim planovima američke vlade.

Izvor: U.S. Department of War

Među dokumentima o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), koje je objavio Pentagon, nalazi se i izvještaj jedne kompanije angažovane po ugovoru sa američkom vladom, u kojem su predstavljeni planovi za izgradnju podzemnog trezora namijenjenog čuvanju „egzotičnih materijala ili tkiva“, kao i predmeta za koje se očekivalo da bi mogli biti pribavljeni, prenijela je agencija Tačno.

Riječ je o jednom od ukupno 43 dokumenta objavljena u petak, u okviru osmog paketa materijala o NLO-ima, prenio je CBS njuz.

Izvještaj o planiranoj izgradnji trezora, datiran u jul 2009. godine, sastavila je kompanija „Bigelow Aerospace Advanced Space Studies“ (BAASS), u okviru programa Obavještajne službe Ministarstva odbrane SAD (DIA).

Program je finansirao Kongres, na inicijativu tadašnjeg senatora Harija Rida, a njegov cilj bio je proučavanje potencijalnih budućih prijetnji u vazdušno-kosmičkom prostoru.

U dokumentu od 538 stranica navodi se da je kompanija prepoznala potrebu za „visokobezbjednim podzemnim trezorom“, u kojem bi se čuvali „predmeti i biološki uzorci“ pribavljeni od korporacija, privatnih lica ili grupa iz različitih djelova svijeta, uključujući i Brazil.

Prema navodima iz izvještaja, objekat je trebalo da bude izgrađen u Nevadi.

„Rukovodilac kompanije BAASS konstatovao je da u okviru organizacije ne postoji dovoljno bezbjedan prostor za skladištenje egzotičnih materijala ili tkiva do kojih bi organizacija mogla da dođe“, navedeno je u dokumentu.

Planirano je da objekat bude ukopan na dubini od oko 4,5 do šest metara, a da sam trezor zauzima površinu od 465 kvadratnih metara. Zidovi bi bili debeli oko 90 centimetara, dok bi ulaz štitila masivna čelična vrata.

„Svi nadzemni djelovi objekta koji bi virili iz zemlje bili bi temeljno kamuflirani“, navodi se u izvještaju.

Ipak, ne postoje javno dostupni podaci koji potvrđuju da je trezor ikada izgrađen. U kasnijim izvještajima kompanije BAASS, koje je Pentagon takođe objavio, ovaj projekat se više ne pominje.

Zvaničnik Obavještajne službe odbrane (DIA) nekoliko mjeseci kasnije ocijenio je da izvještaji kompanije imaju „ograničenu vrijednost“, dok je istraživački projekat Pentagona okončan 2012. godine.

Dokumenti objavljeni u petak obuhvataju i materijale i video-snimke novijih susreta sa neidentifikovanim pojavama. Na tri snimka, koje je zabilježila vojska i dostavila Pentagonu, vide se bijele tačke koje se kreću preko ekrana.

Jedan od dokumenata opisuje i neobična očitavanja civilnog radara za nadzor vazdušnog prostora iz 2023. godine. Tokom 84 sekunde registrovano je osam detekcija na visinama između 55.000 i 70.000 stopa.

Najveći dio objavljenog materijala čine istorijski dokumenti Ratnog vazduhoplovstva i Centralne obavještajne agencije (CIA) iz pedesetih godina prošlog vijeka, dok se pojedini spisi odnose i na novije događaje, prenijela je televizijska mreža.