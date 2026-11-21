U 89. godini preminuo je Paolo Bulgari, dugogodišnji predsjednik i naslednik slavne italijanske juvelirske kuće, čovjek koji je svojim radom zauvijek promijenio svijet visoke mode.

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Paolo Bulgari, legendarni nasljednik i dugogodišnji predsjednik čuvene italijanske imperije luksuza, preminuo je u 89. godini. Njegov vizionarski rad i strast prema dragom kamenju zauvijek su promijenili svijet visoke mode i učinili ovu rimsku kuću apsolutnim sinonimom za glamur.

Tokom njegovog višedecenijskog vođstva, kultni nakit sa prepoznatljivim porodičnim potpisom postao je apsolutni imperativ na crvenom tepihu. Bilo da su u pitanju prestižne filmske premijere, dodjele Oskara ili kraljevski prijemi, raskošne ogrlice i minđuše iz njihove radionice obožavale su najpoznatije svjetske dive.

Njegova nevjerovatna sposobnost da prepozna najrjeđe drago kamenje i pretvori ga u nosivo umjetničko djelo donijela mu je duboko poštovanje cjelokupne modne industrije.

Nasleđe koje je osvojilo Holivud

Paolo je rođen u Rimu i od malih nogu je bio okružen najfinijim zanatstvom, s obzirom na to da je bio praunuk grčkog kujundžije Sotiriosa Voulgarisa, osnivača ove legendarne kuće. Zajedno sa svojim bratom Nikolom, on je uspješno preuzeo porodični posao i pametnim poslovnim potezima lansirao brend u neslućene visine.

Njegove unikatne komade sa ponosom su nosile ikone poput Elizabet Tejlor, Sofije Loren, Odri Hepbern i Đine Lolobriđide, čime je ovaj brend zacementirao svoj status u samom srcu Holivuda.

O ljubavi svjetskih zvijezda prema njegovim kreacijama najbolje svjedoči čuvena izjava glumice Elizabet Tejlor, koja je tokom snimanja filma „Kleopatra“ u Rimu redovno posjećivala njihov čuveni butik u Via Kondoti.

„Jedina riječ koju znam na italijanskom jeziku jeste Bulgari“, govorila je slavna glumica, što dovoljno ukazuje na nevjerovatan uticaj koji je Paolo imao na svjetski džet-set.

Kraj jedne velike ere

Kao predsjednik kompanije, Paolo je decenijama pažljivo pazio na apsolutno svaki detalj u procesu proizvodnje i lično je putovao svijetom kako bi birao drago kamenje za najekskluzivnije high-jewelry kolekcije.

Ipak, ogromna prekretnica za čitavu kompaniju dogodila se 2011. godine, kada je porodica odlučila da proda svoj većinski udio moćnom francuskom konglomeratu LVMH, koji je u vlasništvu milijardera Bernara Arnoa.

Iako se nakon ove istorijske prodaje zvanično povukao sa glavnih operativnih funkcija, Paolo je do posljednjeg dana ostao zaštitno lice i duhovni vođa ovog luksuznog carstva.

(Blic/MONDO)