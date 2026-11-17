Dara Bubamara stigla je na snimanje nove epizode "Zvezda Granda" a pred našim kamerama je otkrila da li se plaši da će je zadesiti ista sudbina kao Aleksandru Prijović.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nakon što je Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću zapaljen džip ispred kuće, i to samo dvije nedelje nakon što je isto urađeno pjevaču Urošu Živkoviću, pojedini članovi estrade su unajmili jače obezbjeđenje.

Koliko je sve uzdrmalo javnu scenu vidjelo se i po Dari Bubamari koja je pristigla na snimanje nove emisije "Zvezda Granda".

"Bože, pitala sam se zašto njoj, baš mi je to bilo strašno", započela je Dara.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na pitanje našeg novinara šta misli ko stoji iza svega, pjevačica je rekla:

"Nemam pojma, vjerujte mi. Jako mi je žao jer ona ima porodicu, malo dijete... zamislite da je to dete čulo tu bombu", rekla je vidno uzrujana.

Dara Bubamara ističe da ne zna zašto je estrada na meti, a potom je otkrila i da li je ustrahu da bi se slično moglo desiti i njoj:

"Ja stvarno ne znam šta da mislim. Mislim da nisu imali razlog ni oni da budu u strahu ili ja nisam obaviještena", zaključila je pjevačica.

Poslušajte njenu izjavu:

Inače, Dara Bubamara važi za jednu od najimućnijih pjevačica na estradi, a poznato je i da ima impresivan vozni park, kao i da smo je nedavno mogli vidjeti u automobilu koji košta oko 250.000 eura.