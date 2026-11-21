U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7.20 časova dogodila u mjestu Crvena Glavica život je izgubila 65-godišnja žena

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nsreći koja se dogodila jutros oko 7.20 časova u mjestu Crvena Glavica, na magistralnom putu Budva – Petrovac, jedna osoba je izgubila život, dok su tri povrijeđene, saopšteno je CdM-u iz policije.

Kako je saopšteno iz policije, u nezgodi su učestvovali teretno motorno vozilo i putnički automobil.

„Tri povrijeđena lica transportovana su u bolnicu. Jedno lice, starosti 65 godina, koje je bilo saputnica u putničkom motornom vozilu, preminulo je u bolnici“, kazali iz policije.

Istraga je u toku.