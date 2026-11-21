Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da o mogućem ujedinjenju Moldavije sa Rumunijom, kao potencijalnom "planu B" za brži ulazak u Evropsku uniju, mora da odluči sama Moldavija.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Evropska komesarka za proširenje EU Marta Kos iznijela je u televizijskom intervjuu mišljenje o mogućem ujedinjenju Moldavije sa Rumunijom. Ona je izjavila da o tome mora da odluči - Moldavija.

"Ovo je prva izjava visokog zvaničnika EU o ujedinjenju dvije obale rijeke Prut", piše rumunski portal Digi24.ro.

"Plan B" za evropske integracije

Prema riječima Marte Kos, Republika Moldavija može sama da odlučuje o svojoj budućnosti i o tome na koji način će stići do Evropske unije. Evropska komesarka je upitana o ovom pitanju u televizijskoj emisiji na kanalu TV8.

Ujedinjenje sa Rumunijom moglo bi za Moldaviju da predstavlja "plan B" u pravcu evropskih integracija, ukoliko bi postojale prepreke u pristupanju EU. Marta Kos je skrenula pažnju na to da Moldavija trenutno usklađuje svoje nacionalne propise sa normama koje važe u zemljama Evropske unije, kako bi ispunila uslove za pristupanje savezu.

Rumunija "spremna" za ujedinjenje sa Moldavijom

- Ali način na koji će se pridružiti, to je njihova odluka - kaže komesarka EU.

Kako podsjeća portal Digi24.ro, sličan stav je ranije iznijela i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola. Komentarišući rasprave o takozvanom "planu B", ona je rekla da Republika Moldavija "mora sama da odluči o svojoj budućnosti". Istovremeno je naglasila da, uprkos pokušajima destabilizacije i kampanjama dezinformisanja, građani Republike Moldavije i dalje podržavaju evropski put.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan nedavno je izjavio da je "Rumunija spremna" u slučaju da građani Republike Moldavije podrže projekat ujedinjenja, nakon što je ova tema ponovo oživela u javnim raspravama.

Predsjednica Moldavije Maja Sandu smatra da bi ujedinjenje njene zemlje sa Rumunijom omogućilo znatno brže pristupanje njene zemlje Evropskoj uniji.

- To bi nam omogućilo da brže pristupimo EU i moglo bi da nam pomogne - poručila je Sandu u intervjuu za francuski dnevnik Le Monde.

(businessinsider.com.pl/MONDO)