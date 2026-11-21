Meksički mediji javljaju da je vojska uhapsila Fausta Isidra Mezu Floresa "El Čapo Isidro", jednog od najtraženijih bjegunaca FBI. Akcija u Gvasaveu izazvala je žestoke sukobe i prekid bejzbol utakmice.

Izvor: Klix.ba

Više meksičkih medija objavilo je da je vojska uhapsila Fausta Isidra Mezu Floresa, zvanog El Čapo Isidro, jednog od deset najtraženijih begunaca FBI. Operacija je u petak izazvala žestoke sukobe u Gvasaveu, a navijači su bježali sa bejzbol utakmice.

Hapšenje još nije zvanično potvrđeno, a CNN, koji je izvijestio o događajima, navodi da potvrdu traži od meksičkih vlasti. Meza Flores predvodi kartel iz Gvasavea, poznat kao organizacija Meza Flores ili "Los Mazatlekos".

Prema FBI poternici, koja nudi nagradu od pet miliona dolara za informacije koje vode do njegovog hapšenja, tereti se za posjedovanje, distribuciju i uvoz velikih količina heroina, metamfetamina, kokaina, fentanila i marihuane u SAD.

Optužen je 2019. godine za trgovinu drogom i posedovanje vatrenog oružja.

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je 2013. da je njegov kartel u "izuzetno nasilnom ratu za teritoriju" sa rivalskim kartelom Sinaloa, koji je tada predvodio Hoakin "El Čapo" Guzman, danas u zatvoru u SAD.

Snimci čiju je autentičnost CNN potvrdio prikazuju kako, po svemu sudeći, helikopteri meksičkih bezbjednosnih snaga ispaljuju rafale prema tlu i kruže iznad Gvasavea, područja poznatog kao poljoprivredno srce Meksika. Lokalne vlasti potvrdile su "napad na federalno osoblje" u gradu.

Na stadionu u Gvasaveu gledaoci su u petak uveče po lokalnom vremenu (rano ujutru po srednjoevropskom vremenu) bježali sa tribina dok se čula pucnjava.

Na snimku se vidi kako ljudi preskaču ograde dok neko viče da se sagnu, a u pozadini plače beba. Zvanični prenos pokazao je kako igrači timova "Venados de Mazatlan" i "Algodoneros de Gvasave" napuštaju teren usred utakmice.

Izvor: Klix.ba

Komentatori su gledaocima rekli da se utakmica prekida zbog situacije izvan terena i da je riječ o "incidentu nacionalne bezbjednosti". Vlada Sinaloe pozvala je stanovnike Gvasavea da ostanu u kućama i ne putuju putevima.

U saopštenju objavljenom kasno u petak navodi se da su snage Međuagencijske grupe raspoređene u operaciji za uspostavljanje reda, o čemu će javnost biti obaveštena kada akcija bude završena.

Nezvanične informacije o hapšenju Meze Floresa pojavile su se i u novembru 2025. godine, nakon sukoba bezbjednosnih snaga i naoružanih ljudi u Gvasaveu, ali je guverner Sinaloe Ruben Roča Moja tada saopštio da on nije među uhapšenima.