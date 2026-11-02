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Kosta za 18. rođendan dobija bogatstvo: Dara Bubamara i bivši rešili da se isprse, otkriveno šta dobija za poklon

Kosta za 18. rođendan dobija bogatstvo: Dara Bubamara i bivši rešili da se isprse, otkriveno šta dobija za poklon

Autor Dragana Tomašević
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Pevačica Dara Bubamara početkom godine slavi punolestvo sinu Kosti, na ekskluzivnoj lokaciji, a goste će zabavljati bend koji je svirao na proslavi rođendana Atine i Nike Tošić

Kosta za 18. rođendan dobija bogatstvo: Dara Bubamara i bivši rešili da se isprse, otkriveno šta dob Izvor: Zvezde Granda Youtube Printscreen

Pevačica Dara Bubamara uveliko priprema veliko veselje povodom 18. rođendana svog naslednika Koste, koje je zakazano za početak sledeće godine.

Dara Bubamara je već završila veći deo organizacije za ovo gala slavlje, pa je osigurala da se na trpezi i u sali nađu najskuplja hrana, dekoracija i muzika.

Pevačica je još pre godinu dana kontaktirala i kaparisala omiljeni "Majami bend", koji je svirao i na proslavi koju su povodom rođendana ćerki angažovali Jelena Karleuša i Duško Tošić.

Dara je otkrila u kojoj su fazi pripreme i prokomentarisala izbor muzike: "Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o celoj organizaciji", izjavila je pevačica.

Papreni troškovi i luks lokacija

Dara i njen bivši suprug, biznismen iz Pariza Milan Kesić, izabrali su najelegantniju salu za ovakve proslave i za nju iskeširali papreni novac, piše Telegraf.

Posebnu pažnju privlači i vredan poklon koji roditelji spremaju za svog slavljenika. Prema nagađanjima, u pitanju je luksuzna nekretnina, kao i skupoceni automobil.

(Telegraf, MONDO)

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Tagovi

Dara Bubamara sin punoljetstvo

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