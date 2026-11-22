Konferencija UN o klimatskim promjenama (KOP31) u Antaliji bila je najduža u istoriji i prvi put je od 2009. godine završena bez konačnog dokumenta, objavio je portal T24.

Izvor: Envato

Portal navodi da će pitanja koja su ostala neriješena u Antaliji sada biti razmatrana na privremenim sastancima u Bonu, a zatim na konferenciji KOP32 u Adis Abebi.

Obraćajući se na završnoj plenarnoj sjednici konferencije, njen predsjednik i turski ministar zaštite životne sredine Murat Kurum rekao je da nije postignut konsenzus o konačnom nacrtu rezolucije.

U trećem nacrtu konačne deklaracije, koji su predložile Turska i Austrija, navedeno je da učesnici priznaju da je svijet na putu da pređe globalni klimatski prag od 1,5 stepeni Celzijusa, podržavaju inicijativu Turske da poveća udio električne energije u globalnom energetskom bilansu na 35 odsto do 2035. godine.

Takođe, zalažu se za razvoj obnovljivih izvora energije i pozivaju na pomoć zemljama u razvoju u prilagođavanju klimatskim promjenama.

Međutim, odredba o nivoima finansiranja je isključena iz konačne verzije dokumenta. Ranije je navedena cifra od 120 milijardi dolara godišnje.

Konferencija o klimatskim promjenama počela je u Antaliji 9. novembra i trebalo je da se završi 20. novembra, ali je produžena da bi se dogovorila konačna deklaracija jer konačni nacrt nije sadržao direktan poziv na postepeno odustajanje od fosilnih goriva, navodi TASS.

Delegacija EU formalno je odbacila nacrt sporazuma o klimi, izrazivši "duboko razočaranje" prijedlogom.

(Srna)