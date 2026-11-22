Istakao je da uspješan završetak evropskog puta nije samo cilj Crne Gore, već i snažna poruka cijelom Zapadnom Balkanu da evropska budućnost regiona može postati stvarnost.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, tokom radne posjete Sloveniji, gostovao je u podkastu „Moč besede“ predsjednice te države Nataše Pirc Musar. Razgovarali su o evropskoj budućnosti Crne Gore, proširenju Evropske unije, prijateljstvu dvije države i odgovornosti aktuelne generacije lidera da evropsku perspektivu Zapadnog Balkana pretvore u stvarnost.

Milatović je istakao da se Crna Gora, kao najnaprednija država kandidat za članstvo u EU, nalazi pred istorijskom prilikom da postane 28. članica Unije do 2028. godine.

„Punopravno članstvo Crne Gore u EU je priča koja prevazilazi samo članstvo Crne Gore. Evropska unija bi time poslala snažnu poruku svim drugim državama, posebno na Zapadnom Balkanu, da su evropska perspektiva i budućnost našeg regiona u EU moguće i da se ta budućnost ostvaruje“, poručio je Milatović.

On je kazao da očekuje zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine i potpisivanje Ugovora o pristupanju tokom naredne, naglašavajući da je završetak evropskog puta istorijska odgovornost sadašnje generacije donosilaca odluka.

Istakao je i da Crna Gora želi da svojim uspjehom bude primjer ostalim državama regiona i podstakne njihov napredak ka Evropskoj uniji.

Govoreći o odnosima dvije države, Milatović je zahvalio Sloveniji i predsjednici Nataši Pirc Musar na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori tokom evropskih integracija i drugih važnih državnih procesa.

„Slovenija je nesumnjivo bila jedan od naših najvećih prijatelja na evropskom putu. Od obnove nezavisnosti, ali i prije toga, bila nam je velika podrška i prijatelj“, kazao je Milatović, podsjećajući na dugogodišnje prijateljstvo dva naroda.

Govoreći o budućnosti Crne Gore, poručio je da želi državu u kojoj će rad i obrazovanje biti temelj uspjeha, posebno mladih, umjesto političkih veza i privilegija.

Na pitanje na šta će biti najponosniji kada se za deset godina osvrne na ovaj period, Milatović je izdvojio demokratske promjene, sprovedene reforme i doprinos izgradnji Crne Gore kao države dobrosusjedskih odnosa.

Zaključio je da je odgovornost sadašnje generacije da dovrši evropski put koji su gradile prethodne generacije i Crnoj Gori obezbijedi mjesto među demokratskim i ravnopravnim evropskim državama.

„Moramo posao privesti kraju. Moramo ga uspješno završiti i to je odgovornost moje generacije“, poručio je Milatović.