"Pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo": Dara Bubamara otkrila detalje sinovljevog punoljetstva, pa najavila svadbu

Dara Bubamara otkrila je kako priželjkuje da sa i novim izabranikom ostvari u ulozi majke.

Izvor: printscreen/youtube/ Zvezde Granda

Pjevačica Dara Bubamara pojavila se na nastupu u Beogradu sa svojim 20 godina mlađim momkom. Tom prilikom istakla je da je ovaj životni period za nju predivan i da ga doživljava kao nagradu za sve što je pretrpjela tokom života.

Kako je uspjela da smrša, priznala je da je to zahvaljujući partneru i ispunjenom životu.

„Kad ste u tako predivnoj vezi punoj strasti, kile se smanjuju, pazim i šta radim i mnogo sam radila u posljednje vrijeme i ne stignem da jedem. Smanjila sam obroke, ali planiram još 7 kilograma da smršam“, rekla je i kroz smijeh dodala:

„Savjet ženama: ‘Nađite mlađeg momka ili nekoga sa kim imate takvu strast, ljubav i razumijevanje’.“

U daljem razgovoru prisjetila se saradnje sa Stefanom Đurićem Rastom.

„Rasta je predivan umjetnik, talentovan i dobar je čovjek. Mi smo imali stvarno dobru saradnju, ali moram priznati da sam ja prva koja je sa njim sarađivala. Mislim da je to tada bilo iz ljubavi, ovo sada što je radio za druge koleginice, čula bih da je nešto dobro. Ja sam sve to prva radila“, rekla je ona i prokomentarisala saradnju Seke Aleksić sa poznatim reperom.

„Nisam čula, jednostavno ja ne pratim ljude sa kojima završim u životu. Svima im želim sreću, ali pratim samo ljude koje volim.“

Kako je otkrila, čula je i Cecine nove pjesme.

„Načula sam, jako su dobre balade. Ne znam kada će ih izbaciti“, priznala je Dara.

Ne daje drugu šansu

"Ja sam takva, svoja... Ko me je povrijedio, samo te otkačim, imam amneziju, zaboravim te i više ne spominjem. Dešava se ljudima da teško podnose loše situacije. Bilo je dosta izdaja prijatelja i prevara u mom životu, to su problemi gdje bi ljudi završili na psihijatriji, a ja se isplačem i nastavim dalje."

Punoljetstvo pa svadba

Pjevačica sprema uskoro punoletstvo sinu Kosti i kaže da joj je sav fokus na tome.

"Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o organizaciji", rekla je, pa nakon toga najavila svadbu.

"Vidjećemo, nek smo živi i zdravi, biće kako Bog kaže. Ovo sve što imam je Bog video moja odricanja, sve sam sama stvorila svojim radom i jako sam ponosna na to. Kažem: 'Bože, hvala ti, isplatilo se sve što sam bila svoja'", poručila je Dara pa progovorila o prinovi.

"Ja bih volela to da se desi, ali vidjećemo", zaključila je pred okupljenim medijima.

(Blic/MONDO)