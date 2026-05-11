Dara otkrila šta joj je rekao sin: Ovako je Kosta reagovao kada je čuo šta majka sve izgovara u audio snimku

Dara je iskreno progovorila o situaciji u kojoj se nedavno našla, a koju je okrenula u svoju korist.

Pjevačica Dara Bubamara pojavila se večeras u lajv uključenju kod Bake Praseta, gdje je otvorila dušu i progovorila o audio snimku koji već nedeljama kruži na društvenim mrežama.

Dara je otkrila da je to maslo ljudi koji su već pokušali da joj upropaste brak, da se dečka sa kojim je bila ne sjeća, ali otkrila i kako je sin Kosta reagovao.

"Poruka je prije osam godina, najiskrenije. Tražila sam poruke, gledala sam sve. Smišljali su kako da mi se osvete, ranije su htjeli da mi upropaste brak sa mužem. Javljeno mi je da je snimak svima stigao u telefon. Neko je htio da me povrijedi. Meni nije bilo svejedno. Bilo mi je teško, dečku sam objasnila. Htjela sam mišljenje mog sina, on ima drugare. Kosta je mnogo zreo i pametan. Ja sam plakala", rekla je Dara u lajvu, pa otkrila da li joj se javio muškarac sa kojim je bila od 4 do pola 7.

"Nije mi se javio dečko sa snimka, nisam mogla da se sjetim ko je on, ne zato što sam imala puno muškaraca već zato što je bilo davno. Zvala sam sina koji mi je rekao: 'Ja znam ko si ti, glava gore'. Kad mi je on dao podršku, to mi je baš značilo", kazala je pjevačica koja je potom razbila čašicu.

