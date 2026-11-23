Dušan Vlahović postavio je rekord u Bešiktašu, postigavši 11 golova u najkraćem roku. Saznajte kako je to postigao i njegove prve utiske.

Izvor: Screenshot/Twitter/@beINSPORTS_TR

Srpski fudbaler Dušan Vlahović (26) postao je fudbaler koji je najbrže postigao 11 golova u istoriji Bešiktaša. Furiozni start u turskom timu možda nismo imali priliku da vidimo u nacionalnom dresu Srbije, ali kad su u pitanju lični planovi Vlahoviću ide gotovo idealno. Tik nakon što je ispisao istoriju je otkrio i prve impresije.

"Veoma je lijepo čuti tako nešto, ali naravno to ne bi bilo moguće bez tima, bez trenera i bez podrške svih. Vjerovali su u mene od prvog dana, ali mi smo tek na početku", započeo je Vlahović.

Vidi opis Dušan Vlahović ušao u istoriju Bešiktaša: "Radim svoj posao, znam ko je vjerovao u mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Agit Erdi Ulukaya / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Serhat Cetinkaya / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Imamo još cijelu sezonu da odigramo i nadam se da ću pomoći timu golovima što je više moguće. I to je to, hvala njima. Kao što uvijek kažem, ako napadači postižu golove, to znači da tim igra dobro. Tako da nastavljamo ovako. Radim svoj posao, nadam se da ću nastaviti to da radim i to je to. Važno je pobjeđivati utakmice - važnije od svega", zaključio je srpski fudbaler.

Kako je Vlahović ispisao istoriju Bešiktaša?

Dušan Vlahović gol protiv Konjespor Izvor: YouTube/Bein Sports Turkiye

Bešiktaš je u susretu sa Konjom odnio pobjedu od 4:2 u 12. kolu domaćeg takmičenja. Vlahović je bio zadužen za brzo vođstvo gostiju, nakon što je u 10. minutu zatresao mrežu, kad je poslao loptu između dvojice čuvara i preko golmana. Potom je ponovo bio precizan u 34. minutu kad je utrčao u kazneni prostor domaćina i nadmudrio čuvara i golmana.

Na kraju, brzih 2:0 Vlahovića nije opstalo pošto je u 42. minutu Bešiktaš primio gol. Žan-Luk Dompe je bio strijelac, a onda je domaćin poslije poluvremena u 63. minutu stigao i do izjednačenja, kad je Enis Destan bio precizan. Prema tome, Bešiktaš je hitno morao da pronađe rješenje za preokret, a režirao ga je Leonardo Trosar u 79. minutu, a onda ponovo Vaclav Černi u 89.

Vlahović je ovim pogocima simbolično postigao i 11. gol u dresu Bešiktaša. Dokazao je da mu je malo vremena potrebno da igra na visokom nivou, pa iako nije po svojoj želji ostao u "ligi petice", uspio je da stigne u tim u kojem mu liderske uloge i te kako prijaju.