Kendrik Nan je objasnio šta je razlika u radu sa Željkom Obradovićem i Erginom Atamanom.

Izvor: MN Press

Panatinaikos igra sa dosta oscilacija u posljednje vrijeme, tačnije od kada se Kendrik Nan vratio u postavu. Još uvijek se traži pod komandom novog trenera Željka Obradovića. Doduše, tvrdi da kod njega nema nikakvih razlika.

"Ulazim u svaki meč sa istim mentalitetom. Svaki put kada zavežem pertle, imam isti pristup, rutina je ista. Zavisi od hemije, postavki, da pomognem svima da pokažu svoje vrline, mislim da će biti zabavno", rekao je Nan za "BasketNews".

Američki košarkaš u tekućoj sezoni ima prosjek od 19.9 poena, uz 3.4 skoka i 2.9 asistencija.

"Da li je Željko omekšao? To je smiješno. Svi znate kakav je tip trenera i pokušavamo da se prilagodimo tome. Možete da vidite da svaki igrač Panatinaikosa igra na elitnom nivou. Pokušavamo da pomognemo svima, da u prvom planu budu vrline igrača. Biće to dobro."

Šta je razlika između Željka i Atamana

Pitali su Nana i da uporedi rad sa Erginom Atamanom i Željkom Obradovićem i da objasni razliku između njih dvojice.

"Očigledno je. Možete da vidite stil igre koji njih dvojica imaju. Kod Atamana je dosta zavisilo od bekova, težak 'pik en rol', otvaranje prostora, takve stvari. Dok je kod Obradovića veći balans. Imamo tim koji je pravljen za to i vjerujem da će da funkcioniše", zaključio je Nan.