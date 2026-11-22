Ministar pravde Stefani Hubig namjerava da pooštri zakon o ubistvima sa posebnim fokusom na femicide koje počine muškarci koji nisu u stanju da prihvate razdvajanje ili želju žene da živi samostalno.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Muškarac ubija ili pokušava da ubije svoju partnerku ili bivšu partnerku gotovo svakog dana u Njemačkoj", rekla je Hubigova za list "Bild".

Ona je ocijenila da svaki muškarac koji ubije ženu zato što ona želi da ga napusti mora biti kažnjen kao ubica.

"U pojedinim slučajevima sudovi navode duboku tugu muškarca ili strah od gubitka partnerke zbog nekog drugog kao olakšavajuće okolnosti. To može dovesti do blaže osude za ubistvo iz nehata", upozorila je ona.

Prema njenim riječima, sudovi bi u budućnosti trebalo da pažljivije analiziraju takve motive kako bi utvrdili da li su zasnovani na osjećanjima patrijarhalne posesivnosti, prenosi "Dojče vele".

Međutim, Hubigova se protivi da femicid bude posebna kategorija zločina, kao što su zahtijevale neke organizacije za prava žena.

Prijedlozi se trenutno razmatraju u koalicionoj vladi i očekuje se da će biti predstavljeni pokrajinama i udruženjima na razmatranje prije kraja godine. Zatim će morati da idu pred Vladu prije nego što budu predstavljeni parlamentu.