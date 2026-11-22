Bivši cimer Kristijana Briknera iz zatvorske ćelije tvrdi da mu je glavni osumnjičeni za nestanak Medlin Meken priznao da je oteo i ubio djevojčicu u Portugalu 2007. godine.

Izvor: YouTube/60MinutesAustralia

Nijemac Kristijan Brikner, koji je glavni osumnjičeni za nestanak britanske djevojčice Medlin Meken u portugalskom ljetovalištu 2007. godine, navodno je priznao bivšem cimeru iz zatvorske ćelije da ju je ubio, prenijela je agencija Tačno.

Te tvrdnje iznio je Laurentiu Kodin, koji je sa Briknerom dijelio ćeliju u zatvoru blizu Hanovera tokom 2019. godine, prenio je danas britanski list San.

Kodin je izjavio da je ove informacije podijelio sa njemačkom Saveznom kriminalističkom policijom (BKA) 2024. godine.

Prema njegovom svjedočenju, Brikner mu je ispričao da je provalio u apartman u portugalskom ljetovalištu Praja da Luz kako bi ukrao novac i nakit, ali da je u objektu zatekao usnulu djevojčicu koju je potom oteo, seksualno zlostavljao, a potom ubio.

Brikner je navodno rekao da je u panici ubio djevojčicu kada je u blizini primijetio policijska rotaciona svjetla.

Kodin je kazao da je povezao detalje tek 2020. godine kada je u medijima objavljeno da je Brikner osumnjičen za ubistvo Medlin Meken.

Iako je Kodin o ovim navodima ranije svjedočio i tokom suđenja Brikneru u Braunšvajgu za druga krivična djela, istražitelji su tada izrazili sumnju u vjerodostojnost njegovog iskaza.

Detektiv Niko Miler izjavio je pred sudom da Kodin tokom prvog četvoročasovnog saslušanja u BKA u avgustu 2020. godine uopšte nije pominjao otmicu djeteta.

Uprkos tome, sedam mjeseci nakon Kodinovog novog iskaza, njemački i portugalski istražitelji sproveli su trodnevnu pretragu terena u blizini odmarališta odakle je trogodišnja Medlin nestala u maju 2007. godine, ali ta akcija nije donijela nove dokaze.

Kristijan Brikner, koji je ranije osuđivan za seksualne delikte, odslužio je sedmogodišnju kaznu zatvora za silovanje penzionerke u Portugalu i pušten je na slobodu u septembru prošle godine.

On je u ranijim izjavama negirao bilo kakvu umiješanost u nestanak Medlin Meken, iako podaci sa mobilnih telefona, prema tvrdnjama njemačkog tužilaštva, potvrđuju da se u noći nestanka nalazio u neposrednoj blizini odmarališta.

Protiv njega do danas nije podignuta zvanična optužnica u ovom slučaju.

Medlin je nestala uveče 3. maja 2007. godine dok su njeni roditelji, Kejt i Geri Meken, večerali sa prijateljima u obližnjem restoranu.

Uprkos brojnim policijskim istragama i pretragama terena u Portugalu koje su sprovedene od nestanka djevojčice, nije pronađen nijedan fizički trag niti njeno tijelo.

(Mondo.rs)