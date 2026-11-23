Saša Zverev je sezonu završio na tronu, najbolji je na svijetu, ali mnogi osporavaju njegov veliki uspjeh.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saša Zverev je godinu završio kao prvi igrač svijeta, mada veliki broj ljudi to dostignuće naziva "lažnim". Posebno zbog podataka koji pokazuju njegove zabrinjavajuće brojke na kraju sezone.

Uz sve to je izgubio u finalu Završnog mastersa u Torinu od povrijeđenog Karlosa Alkaraza - 6:2, 7:6. Zverev sezonu završava na tronu i to tako što je osvojio ukupno dva trofeja. Naravno, radi se o dva grend slema pošto je bio najbolji na Rolan Garosu i US openu.

Doduše, oba trofeja je osvojio tako što nije igrao protiv igrača iz samog vrha zbog povreda Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Primjera radi, Karlos je uprkos tome što je propustio pola sezone zbog problema sa povredom osvojio šest turnira (Australijan open, Dohu, Tokio, Beč, Pariz i Završni masters), dok je Siner takođe sezonu završio sa šest trofeja (Vimbldon, Rim, Madrid, Monte Karlo, Majami, Indijan Vels).

I on je ranije završio godinu zbog povrede koljena.Zverev je tako ušao u istoriju kao igrač sa najmanje trofeja koji je završio sezonu kao prvi na svijetu. Do sada su četiri pehara bila dovoljna za takav uspjeh.

Zverev na 0-8

Saša Zverev je izgubio 26 od posljednjih 30 setova koje je odigrao protiv Sinera i Alkaraza, što zvuči zaista nevjerovatno. I ne samo to, ima veoma loš skor sa njima dvojicom i Novakom Đokovićem kada je ova sezona u pitanju.

Nijemac je izgubio svih osam duela sa spomenutom trojicom igrača. Od Sinera je izgubio pet puta, od Alkaraza dva puta, a od Đokovića jednom. To je još jedan od razloga zbog kog mu mnogi osporavaju sezonu koju je završio na tronu.