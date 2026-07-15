"Šta si ti radila što drugi nisu?": Darina intimna poruka zapalila mreže, a onda je njen sin riješio da reaguje

Dara Bubamara otkrila i da li je pretjerivala u poruci koju je poslala drugu, a završila na mrežama

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Dara Bubamara našla se u centru pažnje nakon što se pojavio snimak na kojem detaljno prepričava noć provedenu sa muškarcem koji je od nje mlađi 20 godina.

"Ja sam žena koja je rođena kao veliki borac i ne dam na sebe. A na poslu sam okružena svakakvim ljudima, tu ima mnogo ljubomore, ali sam odlučila da se borim. Kada me neko izda, ja to okrenem u svoju korist. Prije svega zbog sebe, a onda i da pokažem svim zlobnicima da će sve na kraju ići samo meni u prilog“, rekla je Dara.

Iako je 2026. godina, sudeći po komentarima, na Balkanu još uvijek nije normalno da žene vole odnose i da to otvoreno kažu.

"Žene ne smiju ništa, pogotovo kada su javne ličnosti. Nije normalno ni da imaju mlađeg dječka“, rekla je Dara za Net.hr i dodala:

"Čega se pametan stidi, glup se ponosi. Ja se ne ponosim time što je to izašlo u javnost, jer je to bila moja intimna poruka. Kada se to dogodilo, bilo mi je jako krivo, pogotovo zbog izdaje tih ljudi. Ali kada sam dobila podršku svog sina, koji mi je rekao: 'Pa dobro, šta si to radila što drugi nisu?', promijenila sam način razmišljanja".

"Muškarci dobili komplekse"

Dara je rekla da joj je drago što je poruka mnogima bila zabavna. Ističe da ju je prvobitno poslala prijatelju i priznaje da je možda malo i pretjerivala kako bi ga nasmijala.

Umjesto da je ta situacija, kako kaže, potpuno uništi, dogodilo se upravo suprotno. U međuvremenu se čula sa svojim kompozitorom, a iz cijele priče nastala je pjesma "Kome da se pravdam".

Na pitanje da li je sada postavila pravilo da žene ne pristaju ni na šta manje nego "od pola četiri do pola sedam", Dara odgovara da tu nema pravila – ni od koliko sati, ni kako ljudi treba da se vole. Uz osmjeh kaže da je čula kako su mnogi momci dobili komplekse, a djevojke zauzele stav: "Neka mi niko ne prilazi ko ne može od pola četiri do pola sedam.".





(Net.hr, MONDO)